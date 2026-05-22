Der OECD-Umweltprüfbericht 2026 verleiht Österreich eine gemischte Bewertung, wobei der Bericht die Vorreiterrolle des Landes in der Kreislaufwirtschaft lobt, aber gleichzeitig vor einem Verfehlen der Klimaziele warnt. Die Entwicklung der Emissionen verläuft in die falsche Richtung, was das Bauen auf einen nachhaltigeren Weg erschwert. Umweltminister Totschnig betont die bisherigen Erfolge und ruft jedoch politische Maßnahmen für eine effektive Umsetzung insgeheim.

Der OECD- Umwelt prüfbericht 2026 läutet Österreich ein gemischtes Zeugnis ein, da der Bericht zwar Führungsqualität bei der Kreislaufwirtschaft ausweist, aber ein Warnzeichen für das Verfehlen der Klimaziele gibt.

Die Entwicklung der Emissionen verläuft jedoch in die falsche Richtung. Umweltminister Totschnig verweist auf die bisherigen Erfolge, jedoch kritisiert er scharfe politische Maßnahmen wie Subventionen für fossile Brennstoffe, was die Budgetbelastung stark belästigt. Die Bürgerinnen und Bürger fordern ein verbindliches Klimaschutzgesetz





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