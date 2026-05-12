Der Moldawier beim Eurovision Song Contest: 'Viva Moldova' – wild, chaotisch und voller Energie

Musikalisch ist "Viva, Moldova" eine wilde Mischung aus Balkan-Beats, Party-Sound, Folklore und internationalen Einflüssen. Mehrsprachige Zeilen auf Rumänisch, Spanisch, Italienisch und Französisch machen den Song zusätzlich chaotisch – im besten Sinne. Genau dieses kontrollierte Chaos ist aber die große Stärke des Auftritts.

Der erste Act des Abends hat es beim Eurovision Song Contest traditionell schwer. Während viele Zuschauer erst langsam ankommen, muss jemand direkt zu Beginn die Stimmung anheizen – und genau daran scheitern oft Kandidaten.

Der Sänger aus Moldawien macht vom ersten Moment an klar: Hier wird nicht vorsichtig gestartet. Hier wird eskaliert. Schon mit den ersten "Viva Moldova"-Rufen springt die gesamte Wiener Stadthalle an. Innerhalb weniger Sekunden klatscht die Arena mit, tanzt und singt den Refrain lautstark mit. Und plötzlich sitzt wirklich niemand mehr





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