Der Mann an ihrer Seite: Der mexikanische Immobilien-Mogul

Tatiana, die gebürtige Venezolanerin, hat sich nach ihrer Scheidung von Prinz Nikolaos entschieden, wieder in eine Beziehung einzutreten. Sie hat sich für den mexikanischen Immobilien-Mogul Sacal entschieden, der Präsident der Grupo Gicsa ist und zu den führenden Persönlichkeiten der mexikanischen Tourismusimmobilienbranche zählt.

Der mexikanische Immobilien-Mogul ist nicht das erste Mal in der Schlagzeile. Der Unternehmer ist Präsident der Grupo Gicsa und zählt zu den führenden Persönlichkeiten der mexikanischen Tourismusimmobilienbranche .

Er teilt seine Zeit zwischen Mexiko-Stadt, New York, Monaco und Saint-Tropez auf und bewegt sich ausschließlich in den höchsten Gesellschaftskreisen. Wie französische Medien berichten, ist Sacal in Sachen Liebe kein unbeschriebenes Blatt. Der Unternehmer hat bereits zwei Ehen hinter sich und drei Kinder. Zu seinen Ex-Partnerinnen zählen unter anderem die Tochter von Mexikos Ex-Präsidenten, ein Model und eine mexikanische Sängerin.

Die Bilder vom Event zeigen Tatiana und Sacal jedenfalls sehr vertraut miteinander. Mal flüstern sie sich etwas zu, mal posieren sie eng umschlungen für die Fotografen. Doch damit nicht genug: Die beiden besuchten auch gemeinsam die Biennale in Venedig, wie private Schnappschüsse auf Tatianas Instagram-Account zeigen. Die gebürtige Venezolanerin und Prinz Nikolaos (56) hatten 2024 nach 14 Jahren Ehe ihre Scheidung bekanntgegeben.

Während der griechische Royal bereits ein Jahr später erneut heiratete - seine neue Frau ist die Tochter einer Milliardärs-Reederei-Familie - nahm sich Tatiana bewusst Zeit für sich selbst. Sie unternahm Reisen, besuchte Kunstausstellungen und widmete sich ihren Hobbys. Nach mehreren Monaten der Alleinreise hat sich Tatiana nun offensichtlich entschieden, wieder in eine Beziehung einzutreten. Die Frage ist nur, ob sie sich diesmal langfristig verbinden wird oder ob es sich um eine flüchtige Affäre handelt.

Tatiana ist bekannt für ihre Unabhängigkeit und ihre Fähigkeit, sich selbst zu nehmen. Sie wird nicht leichtfertig jemandem in ihre Arme fallen. Sie wird sich Zeit nehmen und sich sicherstellen, dass sie die richtige Wahl getroffen hat. Nur die Zeit wird zeigen, ob die Beziehung zwischen Tatiana und Sacal langfristig oder nur von kurzer Dauer ist





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