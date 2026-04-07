Der Magier im Kreml: Ein Film über Putins Aufstieg und die Macht der Propaganda

Olivier Assayas verfilmt Giuliano da Empolis Roman und beleuchtet den Aufstieg Wladimir Putins, die Rolle von Spin-Doktoren und die Instrumentalisierung von Propaganda im digitalen Zeitalter. Der Film mit Jude Law in der Hauptrolle bietet eine tiefgehende Analyse der politischen Mechanismen hinter Putins Macht.

Es gibt zwei Arten, Putin zu spielen – für die zweite muss man mit allen Wassern gewaschen sein. Der Film „Der Magier im Kreml“ beleuchtet den Aufstieg Wladimir Putin s und die Geburtsstunde moderner Propaganda . Regisseur Olivier Assayas spricht über die Besetzung von Jude Law in der Rolle des Kreml-Zaren und die Punk-Energie der russischen Neunziger.

Die Frage nach der Verantwortung für den Aufstieg Wladimir Putins steht im Zentrum von „Der Magier im Kreml“, einer Verfilmung des Tatsachenromans von Giuliano da Empoli. Im Film ist es vor allem ein zynischer Medienprofi, gespielt von Paul Dano, der Putin ein Durchgreifer-Image verpasst, um den blassen KGB-Mann nach dem Fall der Sowjetunion zum Idol zu machen. Assayas, ein politisch wacher Autorenfilmveteran, erklärt in einem Interview, warum er in Spin-Doktoren die Wegbereiter für aktuelle Propagandakriege sieht. Das Buch und der Film behandeln weniger die postsowjetische Geschichte als vielmehr politische Strategien im Allgemeinen, so Assayas. Giuliano da Empoli hat wie kaum ein anderer Autor erfasst, wie politische Kämpfe heute funktionieren, was gleichermaßen faszinierend und erschreckend ist. Assayas beschreibt, dass der Film vom Moment erzählt, in dem in Russland die Waffen der modernen Politik erfunden wurden, insbesondere die Instrumentalisierung von Sozialen Medien. Die Propagandakampagnen, die wir heute sehen, haben eine immense Wirkmacht, die vor der Online-Vernetzung der Welt unvorstellbar war. Dabei geht es nicht nur um neue Technologien, sondern auch um einen anderen Zugang zu Desinformation. Die Hauptfigur des Films, der Spin-Doktor Baranow, der auf realen Putin-Beratern basiert, bringt es auf den Punkt: Viel effizienter als die Verbreitung von Fake News ist die Demontage von Gewissheiten und die Förderung von Extremen. Dies führt dazu, dass sich irgendwann niemand mehr für die Wahrheit interessiert.\Assayas, privat distanziert sich von Sozialen Medien und zieht Informationen aus traditionellen Quellen. Er bekennt eine ausgeprägte Skepsis gegenüber der postmodernen Politik des Internets. Jude Law verkörpert in „Der Magier im Kreml“ Wladimir Putin. Assayas erklärt, dass es zwei Möglichkeiten gibt, Putin darzustellen: Entweder durch äußerliche Ähnlichkeit oder durch eine innere Interpretation. Er entschied sich für Letzteres und suchte einen Schauspieler, der mit allen Wassern gewaschen ist, um die komplexen Facetten Putins glaubhaft darzustellen. Es ging nicht darum, Putin als Götzen der Macht und des Bösen zu inszenieren, sondern dem Publikum auch Momente der Wiedererkennung zu ermöglichen. Paul Dano überzeugt als Baranow, für den Politik ein Spiel ohne langfristige Folgen ist. Der Film richtet sich auch an ein breites Publikum, das sich nicht unbedingt mit Russland auskennt, und beleuchtet Parallelen zur eigenen Jugend des Regisseurs. Assayas, der in den Siebzigern aufwuchs, sieht eine Analogie zwischen der Aufbruchsstimmung seiner Jugend und der russischen Transformation der Neunziger. Die unbändige kreative Energie des Punk wich dem Materialismus und dem Aufstieg des Fernsehens. Baranow ist eine Figur, die in beiden Kontexten funktioniert. Alicia spielt Ksenia, deren Rolle im Film erweitert wurde, um die emotionale Tiefe der Beziehung zu Baranow zu verstärken.\Der Film zeichnet ein komplexes Bild des Aufstiegs von Wladimir Putin und der Entstehung moderner politischer Strategien. Durch die Verfilmung eines Tatsachenromans gelingt es Assayas, die Mechanismen von Propaganda und Desinformation aufzuzeigen. Die Wahl von Jude Law für die Rolle Putins betont die innere Komplexität des Charakters und vermeidet eine bloße Imitation. Die Darstellung des Spin-Doktors Baranow wirft Fragen nach der Moral der politischen Akteure und den langfristigen Auswirkungen ihres Handelns auf. Die Einbeziehung der Figur Ksenia, sowie der Vergleich mit der Entwicklung in anderen Regionen, ermöglicht es dem Film, ein breiteres Publikum anzusprechen und über die spezifische russische Geschichte hinaus relevante Themen anzusprechen. Die Regie konzentriert sich darauf, wie politische Kämpfe heutzutage geführt werden. Der Film hinterfragt kritisch die Rolle der Medien und der sozialen Netzwerke bei der Verbreitung von Informationen und Desinformation. Die Thematisierung des Verlusts von Gewissheiten und der Förderung von Extremen wirft Fragen nach der Glaubwürdigkeit und der Bedeutung von Wahrheit in der modernen Gesellschaft auf. Insgesamt ist „Der Magier im Kreml“ ein filmisches Werk, das die Mechanismen der Macht und die Bedeutung von Propaganda in der heutigen Welt auf eindringliche Weise analysiert





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