Der Limes wirkt nach: Römische Vergangenheit prägt bis heute

Eine aktuelle Studie zeigt, dass der Limes, die römische Grenze in Deutschland, bis heute Auswirkungen auf die Menschen hat. Bewohner ehemaliger römischer Gebiete sind optimistischer und erfolgreicher.

Historische Ereignisse haben oft weitreichende Auswirkungen, die bis in die heutige Zeit spürbar sind. Eine aktuelle Studie eines europäischen Forscherteams, an der auch die Wirtschaftsuniversität (WU) Wien beteiligt war, kommt jedoch zu einer erstaunlichen Erkenntnis: Der Limes , der vor fast 2.000 Jahren das römische Reich von den germanischen Gebieten trennte, existiert bis heute fort. Er ist nicht nur als Relikt aus Stein erhalten, sondern wirkt in den Köpfen der Menschen nach.

Die Forscher haben herausgefunden, dass die Bevölkerung in den ehemaligen römischen Gebieten tendenziell optimistischer eingestellt ist, eine positivere Lebenseinstellung hat, sich leichter an neue Situationen anpassen kann und im Unternehmertum erfolgreicher ist. Diese Ergebnisse scheinen auf den ersten Blick unglaublich, insbesondere angesichts des langen Zeitraums seit dem Untergang des Römischen Reiches. Doch die historische Prägung durch die Römer ist bis heute wirksam. Die Römer errichteten in ihren Herrschaftsgebieten ein funktionierendes Straßennetz, bauten Bergwerke, Brücken und Städte. Sie förderten den Weinbau, investierten in die Wirtschaft und sorgten für florierenden Handel und die Versorgung der Bevölkerung. Dadurch initiierten sie einen Prozess, der bis heute andauert und ein nachhaltiges Erbe geschaffen hat.\Um ihre Erkenntnisse zu untermauern, führten die Wissenschaftler eine vergleichende Studie in den Niederlanden durch. Auch dort gab es eine historische Trennung zwischen römisch-zivilisierten und als „barbarisch“ bezeichneten Gebieten. Die Ergebnisse bestätigten die ursprünglichen Feststellungen: Auch in den Niederlanden zeigten die ehemaligen römischen Gebiete die gleichen charakteristischen Merkmale hinsichtlich Optimismus, Anpassungsfähigkeit und Unternehmertum. Der Limes ist somit nicht nur eine mentale Grenze. Satellitenbilder belegen, dass die Gebiete entlang der alten Römerstraßen heute nachts heller leuchten, was auf eine höhere Straßen- und Siedlungsdichte zurückzuführen ist, die bereits zur Römerzeit bestand. Die Forschungsergebnisse legen nahe, dass die römische Zivilisation und ihre wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen langfristige Auswirkungen auf die Entwicklung der betroffenen Regionen hatten. Es ist wichtig, diese komplexen historischen Zusammenhänge zu verstehen, um die Unterschiede in der heutigen Gesellschaft besser zu erklären. Die Ergebnisse zeigen, dass historische Ereignisse und kulturelle Prägungen auch nach Jahrhunderten noch Einfluss auf das Denken und Handeln der Menschen haben können. Es ist wichtig, die langfristigen Auswirkungen historischer Ereignisse zu berücksichtigen, um die Gegenwart besser zu verstehen und fundierte Entscheidungen für die Zukunft treffen zu können. Die Erforschung dieser Zusammenhänge hilft uns, die Entwicklung von Gesellschaften und Kulturen besser nachzuvollziehen.\Der Limes in Deutschland, mit einer Länge von 550 Kilometern das längste Bodendenkmal nach der Chinesischen Mauer, markierte vom frühen zweiten bis zum dritten Jahrhundert die Grenze zwischen dem Römischen Reich und den Germanen. Er verlief durch die heutigen Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz. Die Errichtung des Limes erfolgte zwischen 100 und 160 nach Christus. Entlang der Grenzsperren reihten sich über einhundert größere und kleinere Militärlager sowie neunhundert Wachtürme auf. In der Provinz Obergermanien war der Limes als Holzpalisade bzw. Erdwall und Graben ausgeführt, in der Provinz Raetien als Steinmauer. Im späten 4. und im 5. Jahrhundert gelang es den Germanen immer häufiger, den Limes zu durchbrechen und in das Römische Reich vorzustoßen. Heute sind die Spuren des Limes in Form von rekonstruierten Wachtürmen, Kastellmauern und Wallgräben erhalten. Diese sind teilweise über Wanderwege zugänglich. Die Griechen und Römer bezeichneten alle Völker, die ihrer Meinung nach auf einer niedrigeren Kulturstufe standen, als „Barbaren“





