Der Liebesauftritt von Zendaya und Tom Holland war offensichtlich inszeniert. Die beiden Schauspieler waren kürzlich in Los Angeles, wo Vater David einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhielt.

Der Liebesauftritt von Zendaya und Tom Holland war offensichtlich inszeniert. Die beiden Schauspieler waren kürzlich in Los Angeles, wo Vater David einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhielt.

Kurz darauf tauchte Harper unangekündigt vor der Villa von Brooklyn und dessen Frau auf. Harper war jedoch nicht in der Villa, sondern war in New York. Harper zog wieder ab, ohne Brooklyn gesehen zu haben. Ein Sprecher des Paares erklärte gegenüber Page Six, dass die Fotografen bereits in Position waren, als der Brief übergeben wurde.

Das sei alles, was man über die Inszenierung wissen müsse. David und Victoria reagierten empört und wiesen die Anschuldigung scharf zurück. Sie behaupteten, dass Harper schlicht ihren Bruder sehen wollte, während sie ohnehin in Los Angeles war. Eine der Quellen nannte die Inszenierungs-Vorwürfe 'klaren Unsinn'.

Der Riss in der Familie zieht sich schon länger. Bereits im Jänner hatte Brooklyn in einem langen Statement klargemacht, dass er sich nicht versöhnen wolle. Er schrieb, dass er sich zum ersten Mal in seinem Leben für sich selbst einstehe. Der Riss in der Familie scheint tief zu sein und es ist unklar, ob die Familie sich jemals wieder versöhnen wird





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