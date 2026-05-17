Der LASK ist österreichischer Meister für die Saison 2025/26. Am Sonntag standen die Linzertitel-Hymnen auf den Programmpfeifen. Besonders der klare 3:0-Sieg gegen die Austria war ein deutliches Signal an den Titelverteidiger. "Der LASK ist es", verkündete es nun in der letzten Runde der Meistergruppe. Diese Nachricht erinnert an turbulente Jahre und die repaying des FC für die ups and downs.

Der LASK ist österreichischer Meister 2025/26.Ein 3:0 bei der Austria schaffte es den Linzern zum Titel - Sturm Graz bot mit einem 2:0 gegen Rapid auch Unterstützung.

Der österreichischefußball-Meister 2025/26 heißt LASK.Die Linzer feierten am Sonntag in der letzten Runde der Bundesliga-Meisterschaft einen deutlichen 3:0-Auswärtssieg über die Austria und setzten sich damit zwei Punkte vor dem einstigen Titelverteidiger Sturm Graz durch. Der zweite Klub aus Linz gewann daheim 2:0 gegen Rapid. Dadurch werden die Hütteldorfer als Fünfter ins Europacup-Play-offFolgen, während die Austria als Vierter bleibt.

Der LASK, der sich bereits am 1. Mai zum Cupsieger krönte, feierte seinen zweiten Meistertitel der Vereinsgeschichte und gleichzeitig das zweite Double. 1965 gewannen die Oberösterreicher sowohl Meisterschaft als auch Pokal. Daß der LASK jetzt wieder österreichischer Meister ist, war der payback für eine turbulente Zeit bei dem FC





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