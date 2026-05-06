Der Kreml unter Druck: Angst vor Angriffen auf die Siegesparade und das strategische Spiel um die Waffenruhe

Russland bereitet die Siegesparade in Moskau vor, doch Drohnenangriffe der Ukraine und interne Sicherheitsbedenken überschatten das Ereignis. Während Putin taktische Feuerpausen vorschlägt, eskaliert der Konflikt an der Front und im russischen Hinterland.

Die russische Hauptstadt Moskau befindet sich derzeit in einem Zustand höchster Anspannung. Ein markantes Zeichen für diese neue Realität war der jüngste Angriff einer ukrainischen Drohne auf den modernen Mosfilm-Tower, bei dem eine sichtbare Lücke in der Fassade zurückblieb und Rauch über das Stadtviertel zog.

Dieser Vorfall ist weit mehr als nur ein lokaler Schaden; er ist eine gezielte Botschaft aus Kiew an den Kreml. Die Ukraine demonstriert damit eindringlich, dass ihre Reichweite längst über die Frontlinien hinausgeht und die russische Führung in ihrem eigenen Zentrum verwundbar ist. Besonders kritisch ist der Zeitpunkt dieses Angriffs, da er nur wenige Tage vor der traditionellen Siegesparade erfolgt, die in Russland als zentrales Instrument der staatlichen Propaganda dient. Die Nervosität in der Stadt ist fast greifbar.

In Vorbereitung auf die Feierlichkeiten wurden mobile Netzwerke teilweise deaktiviert und die Bevölkerung wurde vor möglichen Ausfällen bei Geldautomaten und Kassensystemen gewarnt. Diese Sicherheitsvorkehrungen erinnern an das Vorjahr, doch in diesem Jahr gibt es eine entscheidende Änderung: Die Parade selbst wird massiv verkleinert. Erstmals seit einer langen Zeit werden keine Panzer oder Raketensysteme durch die Straßen rollen.

Während das Verteidigungsministerium dies offiziell mit der 'aktuellen operativen Lage' und einer 'terroristischen Bedrohung' begründet, vermuten Experten hinter den Kulissen einen weitaus banaleren Grund: Ein eklatanter Mangel an verfügbarem Großgerät, das nicht bereits an der Front im harten Kampf gegen die Ukrainer gebunden oder zerstört wurde. Parallel zu den militärischen Spannungen ist ein diplomatisches Tauziehen zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskij zu beobachten.

Putin versuchte, die Situation zu seinem Vorteil zu nutzen, indem er in einem Gespräch mit dem US-Präsidenten Donald Trump eine einseitige Waffenruhe für den 8. und 9. Mai anbot. Dieses Angebot war weniger ein Zeichen von Friedenswillen als vielmehr ein strategischer Versuch, seine eigene Propaganda-Show in Moskau vor ukrainischen Überraschungsangriffen zu schützen. Flankiert wurde dieses Angebot durch massive Drohungen: Sollte die Parade gestört werden, drohte Putin mit verheerenden Raketenangriffen auf das Zentrum von Kiew.

Selenskij reagierte darauf mit einem Gegenvorschlag, die Waffenruhe bereits ab Mittwoch beginnen zu lassen. Mit dieser Initiative wollte der ukrainische Präsident die Absichten Putins entlarven und verdeutlichen, dass ihm Menschenleben wichtiger seien als militärische Paraden. Die Reaktion des Kremls war jedoch wenig überraschend: Kaum hatte die vorgeschlagene Pause begonnen, schlugen russische Drohnen erneut in Städten nahe der Frontlinie ein.

Die Bilder von zerstörten Wohnblocks und verletzten Zivilisten machten deutlich, dass die russische Führung keinerlei Interesse an einer echten Feuerpause hat, sofern diese nicht primär ihren eigenen Sicherheitsbedürfnissen dient. Selenskij berichtete von über 1800 Verstößen gegen die informelle Pause, was die Hoffnung auf eine kurzfristige Deeskalation zunichtemacht. Die psychologische Wirkung dieser Ereignisse scheint tief in den Kreml hineinzureichen.

Berichten zufolge, die unter anderem von der 'Financial Times' unter Bezugnahme auf europäische Geheimdienste veröffentlicht wurden, zieht sich Wladimir Putin immer häufiger in hochgesicherte Bunker zurück. Die Zeit, in der er seine luxuriösen Residenzen in der Nähe von Moskau bewohnte, scheint vorbei zu sein. Stattdessen verbringt er seine Tage in Anlagen, die maximalen Schutz bieten, während er die Kriegführung in der Ukraine direkt steuert. Auch sein engster Zirkel an Beratern und Mitarbeitern scheint unter einem extremen Überwachungsregime zu stehen.

Es wird berichtet, dass sie öffentliche Verkehrsmittel meiden müssen, keine internetfähigen Telefone nutzen dürfen und in ihren eigenen Wohnungen per Video überwacht werden. Zwar ist mit solchen Informationen aus Geheimdienstkreisen immer Vorsicht geboten, da sie oft dazu dienen, ein Bild von Instabilität und Paranoia zu zeichnen, doch die Isolation Putins ist eine bekannte Konstante seiner Herrschaft. Gleichzeitig intensiviert die Ukraine ihre Angriffe auf das russische Hinterland, um den Krieg für die russische Bevölkerung und Führung spürbar zu machen.

Mit dem Einsatz von Flamingo-Marschflugkörpern wurden Ziele in einer Entfernung von bis zu 1000 Kilometern angegriffen, darunter Rüstungsfabriken, Ölterminals und Militärflugplätze. Die Analyse der US-Denkfabrik 'Institute for the Study of War' unterstreicht, dass die russischen Luftabwehrsysteme schlichtweg nicht in der Lage sind, ein so riesiges Territorium lückenlos zu schützen. Dies schafft eine neue strategische Dynamik, da die Ukraine nun in der Lage ist, die Logistik und Produktion des Gegners direkt zu treffen. An der eigentlichen Frontlinie herrscht derzeit ein Patt.

Die Verluste Russlands sind enorm, und es wird zunehmend schwieriger, diese durch neue Rekrutierungen auszugleichen. In dieser verzweifelten Lage kursieren sogar Gerüchte, wonach Putin einen Angriff auf seine eigene Parade provozieren könnte, um eine neue, umfassende Mobilmachung der Bevölkerung zu rechtfertigen. Die ständige Verbesserung der ukrainischen Drohnentechnologie macht jede Truppenbewegung nahe der Front zu einem hochriskanten Unterfangen, was die Verteidiger in eine vorteilhafte Position bringt und den russischen Vormarsch weiter ausbremst





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