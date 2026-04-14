Der Kolumnist, die Rehe und die Wortverdreherei

Ein Rückblick auf die jüngste Kolumne, in der der Autor über Rehe, Wirtschaftsprognosen und die Verwendung von Sprache in der Politik reflektiert. Es wird die Aussage eines Wirtschaftsforschers zur Vermögensbesteuerung kritisch hinterfragt und die Bedeutung von Distanz und Vorsicht in Bezug auf die Pandemie hervorgehoben.

Der Kolumnist hat sich wieder einmal einen Spaß erlaubt. Mit der Bezeichnung 'Unpaarzeher' für Rehe in seiner letzten Kolumne sorgte er für Aufsehen, fast so als wäre er direkt aus einem Billa-Werbespot entsprungen. Die Reaktion des Publikums ließ nicht lange auf sich warten, und er korrigierte seine Aussage, indem er die Rehe zu Paarzehern erklärte. Hehe, Rehe ! Haben Sie schon einmal gehört, dass Rehe bellen? Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber Sie wissen es vermutlich ohnehin. Ich erinnere mich an einen Spaziergang mit meiner Freundin, die ursprünglich vom Land stammt, jetzt aber in der Stadt lebt. Plötzlich sprang ein Rehbock aus dem Gebüsch, anstatt wegzurennen, drehte er sich um und bellte uns empört an. Bevor er ein paar Sprünge machte, drehte er sich wieder um und bellte uns erneut an. Er wirkte so überzeugend, dass meine Freundin, halb verängstigt, halb belustigt fragte: 'Tut uns der eh nix?' Ich spielte den Beschützer und winkte souverän ab. Der Rehbock gab auf und sprang davon, wobei er noch ein paar Mal über die Schulter zurückkläffte.

Der Falter, dem diese Zeilen entstammen, widmet sich eher staatspolitischen Themen, und ich lege Ihnen diese Lektüre ans Herz. Mein Buch befasst sich mit österreichischen Zeitungen, und ich hörte kürzlich den Finanzminister Marterbauer sagen, er orientiere sich bei der Erstellung seines Budgets an den Prognosen des Wirtschaftsforschungsinstituts, dessen Leiter Gabriel Felbermayer ist. Daraus schloss ich, dass man Felbermayer vertrauen kann. Doch Felbermayer trat kürzlich in der Pressestunde des ORF auf und äußerte eine Aussage, die mich doch sehr verwunderte. Er sagte, er sei gegen die Vermögensbesteuerung, da diese der Ausbeutung einer Minderheit gleichkomme. Heissa! Hatte man nicht in grauer ökonomischer Vorzeit vermutet, dass das Vermögen dieser Minderheit durch die Ausbeutung der Mehrheit zustande gekommen sei? Würde man diese Menschen, früher und gewiss zu Unrecht 'Ausbeuter' genannt, besteuern, so wäre gewiss 'Ausbeutung' der unglücklichste und verfehlteste Ausdruck für diese Steuer. Herr Felbermayer betrieb hier, ich bedauere es sagen zu müssen, nichts anderes als die Umwortung aller Worte, eine Art ökonomischen Newspeak, wie George Orwell jene Sprache nannte, die den Begriff für das Gegenteil dessen im Mund führt, das sie bezeichnen soll. 'Minderheiten' sind nämlich Menschengruppen, denen ihr Recht genommen wird oder denen dieser Zustand droht; jene Minderheit, die Felbermayer meint, kann sich jedoch aufgrund ihres Vermögens jedes Recht kaufen, das sie will. Die österreichische Öffentlichkeit schwieg zu dieser Wortverdreherei wie immer, zustimmend und indolent zugleich. Ich hoffe, der Finanzminister kann den Zahlen des Herrn Felbermayer besser trauen als ich seinen Worten. Warum hat er sich nicht bei mir eingeweimperlt und gesagt, das Kapital sei ein scheues Reh? Das hätte ich zwar auch nicht geglaubt, aber es wäre ein bisschen weniger frech gelogen gewesen. Ich hätte bloß kurz zurückgebellt und wäre davongelaufen.

Was wir aus der Pandemie gelernt haben könnten: Distanz kann nicht schaden, halten Sie Ihre Impfungen up to date, Händewaschen ist nie falsch, benützen Sie Masken, wenn es sich empfiehlt, wenn Sie Symptome haben, versuchen Sie Kontakte mit anderen zu vermeiden. Und bleiben Sie rücksichtsvoll. Ich habe mit anderen 1977 den Falter gegründet, war 40 Jahre lang sein Chefredakteur und bin Herausgeber und Miteigentümer dieser Zeitung





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