"Der kleine Millionär" ist ein Kinderbuch von Ilse Wagner, das die Frage behandelt, was passiert, wenn Kinder anfangen, groß zu denken. Leo, ein Bub, träumt von Erfolg und lernt Schritt für Schritt, an sich selbst zu glauben, Herausforderungen anzunehmen und seine eigenen Ziele zu verfolgen. Durch Mitmach-Seiten, Reflexionsfragen und QR-Codes wird er ermutigt, über seine eigenen Wünsche und Ideen nachzudenken. "Der kleine Millionär" ist ein bewusster Gegenpol zu dem digitalen Alltag vieler Kinder und trägt dazu bei,OEigenheiten und Selbstvertrauen in junge Menschen zu wecken.

"Der kleine Millionär", ein Kinderbuch von Ilse Wagner, widmet sich der Frage, was passiert, wenn Kinder anfangen, groß zu denken. Das Buch begleitet uns auf dem Weg des Protagonisten Leo, der träumt von Erfolg.

Step-by-step lernt er Selbstvertrauen und Eigenständigkeit zu entwickeln, Herausforderungen anzunehmen und seine eigenen Ziele zu verfolgen. Durch Mitmach-Seiten, Reflexionsfragen und QR-Codes ermutigt er junge Leser, über ihre eigenen Wünsche und Ideen nachzudenken. Stattdessen des ständigen Auflegen am Smartphone, soll er lernen, eigene Stärken zu entdecken und selbst aktiv zu werden.

"Der kleine Millionär" ist ein bewusster Gegenpol zu dem digitalen Alltag vieler Kinder und trägt dazu bei, Selbstvertrauen und Passion in junge Menschen zu wecken. Bitte melde dich bei uns, wenn du ein ähnliches Schicksal verkriegst, oder wenn dir etwas besonders Traurig, Erstaunlich, oder Wüstiges passiert ist. Fehler, wie ein wichtiger Bestandteil des Lernens, werden berücksichtigt und wir freuen uns, deine Geschichte erzählt zu werden. Das rund 180 Seiten starke Buch wurde gemeinsam mit Grafikerin Claudia Mögling umgesetzt





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kinder Selbstvertrauen Eigenständigkeit Michaelfurt Ins Geschäft Unternehmerin Grafikerin Seitenwerk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Der große Showdown um die Meisterschaft in der österreichischen BundesligaIn einem packenden Finale geht es für den LASK um den Titel und für die Austria Wien um den europäischen Anschluss. Ein Spiel mit enormer Tragweite für beide Vereine.

Read more »

Top 5 Lokale an der Donau: Adressen von der Wachau bis TullnEssen mit Blick aufs Wasser: Diese fünf Lokale an der Donau verbinden gute Küche, entspannte Atmosphäre und Urlaubsgefühl.

Read more »

Herzogin Meghan onthüllt Mahnmal für verstorbene Kinder in der SchweizMeghan im Mai 2022 enthüllt Mahnmal für verstorbene Kinder in Genf. MeghanArcher Schweiz Rechtschaffenheit

Read more »

Blockade der Hormusstraße verschärft Lieferengpässe und plagt der WeltwirtschaftDie tatsächlichen Sperren der Hormusstraße haben die Weltwirtschaft weiter stark unter Druck gesetzt. Unternehmen und Reedereien versuchen, anderswo ihre Güter anzufahren, aber dies führt gleichzeitig zu erheblichen zusätzlichen Kosten.

Read more »