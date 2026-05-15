Der historische Einfluss von Tech-Konzerne und Apple-Chef Tim Cook auf Trump-Investitionen

US-Präsident Donald Trump hat in den Monaten vor seiner China-Reise kräftig in den Tech-Konzern Apple investiert, dessen Chef Tim Cook ihn in Peking begleitete.

Die amerikanischen Techkonzerne spielten bei den Transaktionen Donald Trumps eine erhebliche Rolle, und Apple -Chef Tim Cook begleitete ihn auch nach China. US-Präsident Donald Trump hat in den Monaten vor seiner China-Reise kräftig in den Tech-Konzern Apple investiert, dessen Chef Tim Cook ihn in Peking begleitete.

Bis zu 7,2 Millionen Dollar (rund 6,2 Millionen Euro) investierte Trump in den ersten drei Monaten des Jahres in Apple, wie aus Daten der US-Behörde für Regierungsethik hervorgeht. Seine Investitionen in Apple hat Trump allerdings erheblich aufgestockt, geht aus den Daten hervor. Der größte Zukauf ist auf Anfang Februar datiert und hatte einen Wert zwischen einer und fünf Millionen Dollar. Ob die Investitionen in Aktien oder andere Finanzinstrumente flossen, wird aus den Daten nicht klar.

Seit Jahresbeginn hat das Papier von Apple um rund zehn Prozent zugelegt, zuletzt kostete es knapp 300 Dollar je Stück





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