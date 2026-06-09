Der Heldenplatz in Wien: Ergebnisse einer Aktion

Mitarbeiter des Hauses der Geschichte Österreich haben Menschen befragt, wie sie den Heldenplatz nutzen und wie er sich verändern sollte. Die Ergebnisse sind nun bekannt.

Der Heldenplatz in Wien ist ein Ort, der sich im Laufe der Zeit stark verändert hat. Vier Jahre lang haben Mitarbeiter des Hauses der Geschichte Österreich Menschen befragt, wie sie den Platz nutzen und wie er sich verändern sollte.

Die Ergebnisse dieser Aktion sind nun bekannt. Viele Menschen wünschen sich, dass der Heldenplatz autofrei wird. Dieser Wunsch kam besonders oft. Aber auch mehr Grün und Platz für Sport, Skaten, Tanzen oder Ballspiele sind häufig zu hören.

Die Ergebnisse des Prozesses zeigen, dass sich der Platz verändert hat, dank Corona ist er heute viel stärker in die Alltagsnutzung eingebunden als früher. Die Direktorin des Hauses der Geschichte Österreich, Monika Sommer, sagt:





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