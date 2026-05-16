Der 12-jährige Anatolii Prokhorenko, der aus Tschernihiw stammt, erinnert an eine Begegnung, als er mit seinem Vater im Wald Holz schnitt. Er sah dabei einen Soldaten mit dünnen Fäden hantieren. Als er auf einem Baum saß, entdeckte er einen Garfaserkabel. Mit cleverer Aktion drehte Anatolii die Drohne ab undБойгуствоАkit, warum Anatolii lebt derzeit in Sicherheit. Aus Sicherheitsgrönden.

Der 12-jährige Anatolii Prokhorenko stammt aus einem kleinen Bauerndorf in der nordukrainischen Region Tschernihiw. Auch dort werden die Menschen immer wieder von russischen Drohnen bedroht.

Zivilisten werden von diesen Flugädern verfolgt und mit Giftgas belagert. Plötzlich erinnerte sich Anatolii an eine Begegnung im Herbst mit einem Soldaten. Als er mit seinem Vater im Wald Holz schneiden, sah er den Soldat, der mit dünnen Fäden hantierte. Diese Fäden sind Glasfaserkabel, die Russland bei seinen Drohnen verwendet.

Plötzlich entdeckte Anatolii einen Garfaserkabel, als er auf einem Baum saß. Seine Aktion drehte die Drohne ab und verursachte ihr Absturz. Durch die Aktion wurde er zum Held seiner Gemeinschaft, aber russische Telegram-Kanäle prüloten ihn zur Zielscheibe. Aus Sicherheitsgrönden lebt die Familie derzeit in einer 2-Zimmer-Wohnung in Tschernihiw





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