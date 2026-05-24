"Der Glöckner" - Tragische Liebe und Verrat in Paris des 15. Jahrhunderts

Die Aiserbühne inszeniert die große Liebe und den Verrat in Paris des 15. Jahrhunderts. Das Stück erzählt die Geschichte von Quasimodo, einem entstellten Findelkind, der sich in die Welt der frechen Feiernden einmischt und zum Narrenpapst wird. Doch dann gerät Esmeralda, eine Tänzerin, in einen Strudel aus Verrat und Gewalt, und Quasimodo muss sich für die Gerechtigkeit einsetzen.

Die Freilichtbühne auf der Aiser lädt ein zur großen Geste und zur üppigen Inszenierung. Am Pfingstsamstag gab es die Premiere des Stücks "Der Glöckner" nach Victor Hugo .

Mehr als 50 Schauspielerinnen, Schauspieler, Sängerinnen und Sänger versetzten das ehemalige Steinbruch-Areal in das Paris des Jahres 1482. Hier feiert das Volk beim Narrentag das pralle Leben. Einmal im Jahr werden die sonst so strengen Hierarchien über den Haufen geworfen. Ausgelassenheit prägt das bunte Treiben auf den Straßen.

Eine Stimmung, die auch den jungen Quasimodo anlockt, der als entstelltes Findelkind ansonsten ein abgeschiedenes Leben im Glockenturm der Kathedrale von Notre-Dame führt. Er mischt sich unter die Feiernden und wird ob seiner Hässlichkeit prompt zum "Narrenpapst" gekürt. Doch die Stimmung trügt.

Denn das Stück, das von Regisseurin Melanie Glinsner frei nach der klassischen Romanvorlage für die Bühne adaptiert wurde, kippt rasch in eine tragische Liebesgeschichte, in der die Mächtigen die Fäden ziehen, sich vor Verantwortung drücken, während sich das einfache Volk der derben Unterhaltung hingibt. In diesem Umfeld gerät die Tänzerin Esmeralda, die sich vom feschen Hauptmann der Stadtwache verführen lässt, in einen Strudel aus Verrat und Gewalt, an dessen Ende der Galgen wartet, der von der ersten Szene an drohend rechts vorne am Bühnenrand aufragt.

Auf diesem Richtplatz lassen die Verurteilten ihr Leben: Schuldige, aber auch Unschuldige. Denn wo Recht gesprochen wird, kommt mitunter die Gerechtigkeit unter die Räder. Vor allem dann, wenn die Justiz als Werkzeug der Unterdrückung und für die Durchsetzung eigener Interessen herangezogen wird. So auch vom Dom-Diakon Claude Frollo, der trotz priesterlichen Gelübdes ebenfalls die schöne Esmeralda begehrt und dafür sogar eine teuflische Intrige in Gang setzt.

Und so ist es am Ende ausgerechnet Quasimodo, der Verspottete, der Krüppel, der sich als einziger den Sinn für Anstand und Gerechtigkeit bewahrt hat. Ein Ende, das viele Premierenbesucher mit einer Träne zurückließ. Aber auch mit Dankbarkeit – und stehenden Ovationen - für den Mut und das Können, mit dem das auffallend junge Team der Aiserbühne diesen Abend gestaltete. Ein besonderes Lob gilt der Lichtregie, die das Geschehen glaubwürdig ins Spätmittelalter rückt.

Große Literatur für die große Bühne adaptiert. Ein Stück, das neben den großen Emotionen auch die feinen Zwischentöne menschlicher Beziehungen herausarbeitet und mit klug eingesetzten Chorszenen berührt. Spieltermine und Karten: www.aiserbuehne.atMit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen





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