Der Geschmack von Honig - je nach Wetter, Blüte und Landschaft

Der Geschmack von Honig variiert je nach Wetter, Blüte und Landschaft. Guter Honig hinterlässt am Gaumen ein cremiges Gefühl und sollte auch im Abgang nicht sauer werden. Der Rest ist Geschmacksache - und immer auch ein bisschen Glück.

Der Geschmack von Honig variiert je nach Wetter , Blüte und Landschaft - und sogar der Klimawandel spielt hier mit. Guter Honig hinterlässt am Gaumen ein cremiges Gefühl und sollte auch im Abgang nicht sauer werden.

Der Rest ist Geschmacksache - und immer auch ein bisschen Glück. Denn Honig ist ein echtes Naturprodukt. Die Honigbiene sammelt, der Mensch erntet. Und was die Bienen genau sammeln, das lässt sich vom Imker nur bedingt beeinflussen.

Entscheidend ist natürlich der Standort. In Pannonien gibt es keinen Gebirgshonig, der nach Almrose und Bergkräutern schmeckt. In Höhenlagen blüht kein Raps. So steckt in jedem Glas Honig die süße Essenz der Landschaft, in der ein Bienenvolk Nektar gesammelt hat.

Über eine DNA-Analyse der im Honig enthaltenen Pollen lässt sich sogar für jedes Glas ein geografischer Fingerabdruck erstellen - und relativ genau eingrenzen, woher ein Honig wirklich stammt. Das Tiroler DNA-Analyseunternehmen Sinsoma hat sich auf das Erstellen solcher Honigprofile spezialisiert. Über die DNA im Honig lassen sich auch Fälschungen erkennen. Das ist wichtig, weil Honig zu den weltweit am häufigsten gefälschten Lebensmitteln gehört: Oft wird er mit billigem Zuckersirup gestreckt.

Der deutsche Erwerbsimkerbund ist in einer groß angelegten Untersuchung vor wenigen Jahren etwa zu dem Schluss gekommen, dass 80 Prozent der getesteten Produkte mit Glukosesirup gemischt waren - und auch bei einem Test durch Sinsoma in Österreich fielen drei Viertel der 31 getesteten Honige durch, weil sich darin etwa nur DNA-Spuren von sehr wenigen Pflanzenarten fanden: Das ist untypisch für echten Honig - immerhin war das nur bei Importware der Fall, der in Österreich produzierte Honig bestand die Labortests. Wer direkt beim Imker kauft, weiß über die Herkunft Bescheid.

Nur der Geschmack bleibt unberechenbar. Auch wenn Bienenvölker jedes Jahr am gleichen Standort stehen, schmeckt ihr Honig jedes Jahr anders, sagt Susanne Wimmer, die Laborleiterin des oberösterreichischen Verbands für Bienenzucht. Das ist sogar ein Qualitätsmerkmal. Auf derselben Streuobstwiese schmeckt der Honig in einem Jahr mehr nach Löwenzahn und anderen Frühjahrsblühern, im anderen Jahr mehr nach Apfel, Kirsche und Marille.

Je nachdem, welchen Nektar die Bienen witterungsbedingt eintragen können, sagt Wimmer. In jeder Saison verkostet und analysiert sie Tausende Honige aus ganz Österreich. In den 33 Jahren in dieser Funktion ist ihr viel untergekommen. Auch Honig, den es eigentlich gar nicht geben dürfte - weil manche Pflanzen zwar von Bienen besucht werden, dabei aber kaum Nektar abgeben: Das Vergissmeinnicht ist ein sehr schlechter Nektargeber, sagt Wimmer, doch in bald dreieinhalb Jahrzehnten ist sie fünf Mal auf echten Vergissmeinnicht-Honig gestoßen.

Er schmeckt sehr floral, hat eine zarte Süße und etwas ganz Leichtes, das am ehesten an Rose erinnert, sagt sie. Und jedes Mal stammte er aus Oberösterreich. Völlig reinen Sortenhonig gibt es ohnehin nicht. Doch im Gegensatz zu Frühlings- oder Sommerblütenhonig oder zu Terroirhonig eines bestimmten Standorts dominiert in den sogenannten Sortenhonigen geschmacklich eine einzige Pflanze.

Das lässt sich auch unter dem Mikroskop im Pollenspektrum nachweisen. In Ostösterreich besonders beliebt ist beispielsweise der sehr helle, champagnerfarbene und eher flüssige Akazienhonig - der eigentlich von der invasiven Robinie stammt, der falschen Akazie. Auch der charakteristische, in konzentrierter Form leicht mentholig schmeckende Lindenblütenhonig hat viele Freunde. Manche Imker wandern mit ihren Völkern zum Zeitpunkt der Blüte sogar gezielt in Gegenden mit vielen Lindenbäumen oder in die Nähe von Rapsfeldern, damit dort möglichst sortenreiner Honig gesammelt wird.

Zu den polarisierenden Honigspezialitäten zählen der kräftige Kastanienhonig und der Buchweizenhonig mit seinem animalisch-herben Aroma. Um sein geschmackliches Spektrum entdecken zu können, sollte man ihm mehr als einen Löffel Chance geben. Da Buchweizen in der Landwirtschaft aus ökologischen Gründen immer öfter als Zwischenkultur oder als Teil von Blühmischungen angebaut wird, ist Buchweizenhonig zuletzt häufiger anzutreffen.

Eine Besonderheit und besonders in Westösterreich und Kärnten beliebt ist der kräftig-würzige, manchmal leicht rauchige und geschmacklich bis ins Karamellige gehende Waldhonig - auch Honigtau genannt. Dabei handelt es sich um keinen Blütenhonig, sondern um die von Bienen in Nadel- und Laubwäldern gesammelten zuckerhaltigen Ausscheidungen von Blattläusen. Was bei nahezu jedem Honig passiert: Er kristallisiert irgendwann. Auch das ist völlig natürlich und ein Zeichen dafür, dass es sich um echten, naturbelassenen Honig handelt. Wer Honig flüssig bevorzugt, kann ihn schonend im Wasserbad wärmen





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