Der französische Abgang - Ein bisschen italienische Fahrweise?

Der französische Abgang ist manchmal ein englischer, und keiner fährt wie die Italiener. In ihrer Kolumne widmet sich Mirjam Marits jede Woche Erlebnissen aus dem Leben mit Kind und Katzen und kuriosen Beobachtungen in Wien.

Der französische Abgang ist manchmal ein englischer, und keiner fährt wie die Italiener. Lassen Sie sich jetzt ländermäßig nicht verwirren, aber: Ich habe eben in einer süddeutschen Zeitung gelesen, dass die Franzosen für eine nicht ganz gesetzeskonforme, instinktive und flotte Fahrweise mit dem Auto die Formulierung verwenden.

Das klingt auf Französisch fast ein bisschen zu elegant und lieblich, finde ich, das auf Deutsch kommt das schon etwas härter und passender daher. Wenn Sie mit dieser Formulierung nichts anfangen können, waren Sie noch nie oder schon lange nicht mehr in Süditalien. Ich war vor zwei Jahren an der Amalfiküste und kurz in Neapel und dass man dort als Fußgänger lebend über die Straße kommt, ist wirklich nicht selbstverständlich.

An die Stadt habe ich außer einer sehr guten Pizza und vielen Maradona-Souvenirs eigentlich keine Erinnerungen außer den Albtraum-Überquerungen von Straßen, weil die Fahrweise der dortigen Autofahrer mit wahnsinnig nicht einmal ansatzweise beschrieben ist. Sehr gut gefällt mir sonst auch der französische Abgang, wenn man sich also von einem Fest ohne Verabschieden absentiert. Dass das eine französische Chose ist, bezweifeln zumindest die Franzosen, die dasselbe Szenario mit englischer Abgang beschreiben.

Historisch gesehen sind die beiden Nationen ja nicht die allerbesten Freunde, vielleicht schiebt man sich das deswegen gegenseitig so in die Schuhe, vielleicht ist es aber auch einfach so eine Sache wie mit den Frankfurter Würsteln in Wien und den Wiener Würsteln in Frankfurt. Eine Party heimlich auf polnische Weise zu verlassen gibt es übrigens auch, welche Nation das erfunden hat, weiß ich nicht.

Im Internet wird der polnische, französische oder englische Abgang durchaus positiv bewertet: Sicher, man könnte etwas unhöflich wirken. Gleichzeitig, heißt es, tappt man nicht in die Absacker-Falle, oder wie man auf Wienerisch sagen könnte: Man wird nicht noch auf ein mutmaßlich letztes Getränk verzaht. In diesem Sinne: Fahren Sie vorsichtig und unitalienisch in dieser verdammten Hitze und: Pardon my French.

In ihrer Kolumne widmet sich Mirjam Marits jede Woche Erlebnissen aus dem Leben mit Kind und Katzen und kuriosen Beobachtungen in Wien





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