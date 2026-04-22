Der Fall Weißmann und die Grenzen des Verhaltens am Arbeitsplatz

Die Causa Weißmann hat eine Debatte über sexuelle Belästigung und angemessenes Verhalten am Arbeitsplatz ausgelöst. Experten diskutieren über die Rechte und Pflichten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die Grenzen von Beziehungen am Arbeitsplatz und die Herausforderungen bei der Aufklärung von Vorwürfen.

Der Fall Weißmann hat die Diskussion über angemessenes Verhalten am Arbeitsplatz neu entfacht. Für Arbeitgeber ist es entscheidend, ein Gleichgewicht zwischen der Akzeptanz von Beziehungen am Arbeitsplatz und dem Schutz vor Belästigung zu finden.

Wie Rechtsanwältin und Verfassungsrichterin Sieglinde Gahleitner beim Rechtspanorama am Juridicum betonte, ist der Arbeitsplatz ein Ort, an dem Beziehungen entstehen können, aber jeder Mensch das Recht hat, selbst zu entscheiden, ob er flirtet oder nicht. Entscheidend ist, dass alle Interaktionen einvernehmlich erfolgen und Belästigungen jeglicher Art keinen Raum haben. Gahleitner äußerte sich verblüfft über die Einschätzung der Compliance-Stelle des ORF im Fall Weißmann, die keine Belästigung feststellte, und vertritt nun die ORF-Mitarbeiterin, die Weißmann sexuelle Belästigung durch Chat-Inhalte vorwirft.

Die Causa Weißmann wirft grundlegende Fragen auf: Was ist am Arbeitsplatz erlaubt, was nicht, und warum scheint es dem ORF schwerzufallen, auf Vorwürfe zeitnah zu reagieren? Rechtsanwalt Georg Schima wies in einem Gastkommentar darauf hin, dass auch die Frau, die die Vorwürfe erhebt, möglicherweise strafrechtlich relevant gehandelt hat, indem sie öffentlichkeitswirksam Druck auf Weißmann ausübte.

Schima kritisierte am ORF sowohl arbeitsrechtliche als auch gesellschaftsrechtliche Aspekte, insbesondere die voreilige Nennung des Vorwurfs der sexuellen Belästigung durch die Stiftungsratsspitze, die dem Ruf des Betroffenen schaden könne, sowie die ungewöhnlich große Größe des Stiftungsrats, die eine schnelle und diskrete Bearbeitung von Vorwürfen erschwert. Die Struktur des Stiftungsrats mit Ausschüssen ohne Entscheidungsgewalt und dem Alleingang des Präsidiums bei der Aussendung wurden ebenfalls kritisiert. Arbeitsrechtsprofessorin Elisabeth Brameshuber verdeutlichte anhand eines Urteils des Obersten Gerichtshofs, wann sexuelle Belästigung vorliegt.

Ein Kommentar über Tanzpartner, der im Kontext einer harmlosen Interaktion mit einem Hund fiel, wurde als sexuelle Belästigung gewertet. Bereits das Aufhängen von Pin-Up-Kalendern, anzügliche Bemerkungen oder aufgedrängte Küsse können als Belästigung gelten. Michael Gogola von der Gewerkschaft GPA betonte die Schwierigkeiten, die Opfer von Belästigung oft haben, sich zu melden, und die Verantwortung der Arbeitgeber, für den Schutz ihrer Mitarbeiter zu sorgen.

Während freiwillige Beziehungen grundsätzlich nicht verboten werden können, sind in bestimmten Berufen Transparenzregelungen erforderlich, wie sie beispielsweise bei Deloitte Österreich mit einer „Nepotismus-Richtlinie“ umgesetzt werden. Es ist besonders wichtig, Beziehungen zwischen direkt zusammenarbeitenden oder hierarchisch verbundenen Mitarbeitern zu regeln, um den Anschein von Bevorzugung zu vermeiden. Gogola wies darauf hin, dass besonders in Unternehmen ohne Betriebsrat häufig Fälle von Belästigung gemeldet werden





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sexuelle Belästigung Arbeitsrecht ORF Weißmann Compliance Arbeitsplatz Beziehungen Am Arbeitsplatz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ORF vs. Weißmann: Ist es nun rechtlich egal, ob eine sexuelle Belästigung vorlag?Nach der Kündigung von Roland Weißmann wird weiterhin über die Frage einer Belästigung debattiert. Juristisch könnte das aber gar nicht mehr relevant sein.

Read more »

„Eindeutige Chatnachrichten“: ORF-Mitarbeiterin, die Weißmann Fehlverhalten vorwirft, äußerte sich in „ZiB2“Die ORF-Mitarbeiterin nennt die Behauptung von Ex-ORF-Generaldirektor Weißmann, dass ihre Beziehung wechselseitig und einvernehmlich gewesen sei, eine „eindeutige Lüge“. Der „Falter“...

Read more »

Causa Weißmann in der „ZiB 2“: „Wenn man es sehen will, sieht man’s“Der „Falter“ hat Chatnachrichten des ehemaligen Generaldirektors veröffentlicht, die „ZiB 2“ hat jene Frau getroffen, die ihm sexuelle Belästigung vorwirft: Mit welchen neuen Erkenntnissen?

Read more »

Fall Weißmann: Die Stunden der Anwälte und der Tabubruch des „Falter“Über die Rolle(n) der vielen Anwälte in der Causa Roland Weißmann. Und jene der Medien.

Read more »

'Nicht länger hinnehmbar' – Weißmann platzt der KragenORF-Compliance-Bericht: Nach Chat-Leaks fordert Weißmann volle Offenlegung, um Vorwürfe zu klären und ein umfassendes Bild zu schaffen.

Read more »

Ein fast konkreter Minister und die Grenzen der Bildungsreform in der „ZiB 2“Sechs Jahre Volksschule, mittlere Reife, Bildungspflicht: Christoph Wiederkehr wälzte auch bei Armin Wolf Pläne, die über diese Legislaturperiode hinausgehen. Und Latein? Kein Thema.

Read more »