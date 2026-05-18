Der Eurovision Song Contest in Wien: Ein Fest zwischen Glamour und politischen Spannungen

Ein ausführlicher Rückblick auf den 70. ESC in Wien, der durch einen starken Kontrast zwischen musikalischer Euphorie und heftigen politischen Protesten geprägt war.

Der 70. Eurovision Song Contest in Wien war weit mehr als nur ein musikalisches Ereignis. Während in der Wien er Stadthalle die Scheinwerfer auf die glitzernden Kostüme und die spektakulären Bühnenshows gerichtet waren, spiegelte das Geschehen im Freien eine völlig andere Realität wider.

Es war ein Wochenende, das durch eine tiefe Zerrissenheit geprägt war: Auf der einen Seite stand der Pomp und die Leichtigkeit eines internationalen Pop-Events, auf der anderen Seite die harten Fronten geopolitischer Konflikte und gesellschaftlicher Spannungen. Für Österreich verlief der Wettbewerb sportlich eher ernüchternd. Mit einem vorletzten Platz blieb der Traum vom Sieg und einer erneuten Ausrichtung des Wettbewerbs in der kommenden Saison unerfüllt.

Während Bulgarien den Triumph feierte, blieb in der heimischen Fangemeinde ein leicht bitterer Beigeschmack zurück, der jedoch schnell von den Ereignissen auf den Straßen überlagert wurde. Besonders deutlich wurde die politische Aufladung des Wochenendes am Christian-Broda-Platz und im Bereich der Inneren Mariahilferstraße. Hier versammelten sich bereits am frühen Samstagnachmittag tausende Menschen, um ihren Protest kundzutun. Etwa 3.000 Teilnehmer zogen mit palästinensischen, kommunistischen und iranischen Flaggen durch die Stadt.

Die Stimmung war aufgeladen, und die Plakate sprachen eine Sprache der harten Anklage, wobei Begriffe wie Völkermörder oder Kindermörder die Luft erfüllten. Dieser Demozug, der unter strenger Beobachtung eines Polizeihubschraubers und einer massiven Präsenz von Beamten in voller Montur stand, wälzte sich in einem weiten Bogen um die Stadthalle herum. Ein bezeichnender Moment war das Ende des Zuges beim Arik-Brauer-Park.

Die Wahl dieses Ortes wirkte fast schon symbolisch, da Arik Brauer nicht nur ein Jude war, sondern auch ein entschiedener Kritiker antizionistischer Bewegungen. Zudem gab es eine persönliche Verbindung zum ESC, da seine Tochter Timna Brauer das Land bereits im Jahr 1986 vertreten hatte. Parallel zu diesen Massenprotesten versuchten zivilgesellschaftliche Gruppen, einen Raum für Vernunft und Dialog zu schaffen. Initiativen wie Artists Against Antisemitism und das Bündnis gegen Antisemitismus errichteten direkt vor dem ESC-Hauptquartier einen Informationsstand.

Ihr Ziel war es, einen sichtbaren Gegenpol zur Aggression zu setzen und mit ihren sogenannten 12 Punkten gegen Antisemitismus Orientierungshilfen für den Alltag zu bieten. Doch auch dieser Versuch des friedlichen Widerspruchs blieb nicht ohne Gegenreaktionen. Während einige Passanten das Gespräch suchten, kam es immer wieder zu verbalen Übergriffen. Es wurde gemurmelt, geschimpft und sogar offen gehasst.

Berichte über Jugendliche, die den Stand mit hasserfüllten Parolen und Wünschen nach Bombenangriffen auf Tel Aviv attackierten, verdeutlichen die tiefe Spaltung und die Aggressivität, die teilweise an diesem Tag herrschte. Die Situation war so angespannt, dass die Aktivisten am Abend unter Polizeischutz in das Alte AKH weiterzogen, um dort gemeinsam mit der jüdischen Hochschülerschaft ein Public Viewing zu veranstalten. Trotz dieser düsteren Untertöne gab es an Orten wie dem Rathausplatz eine ganz andere Atmosphäre.

Dort versammelten sich die ESC-Fans, um in einer Blase aus Musik und Begeisterung zu feiern. Sie ließen sich weder vom wechselhaften Wetter noch vom gesellschaftlichen Klima draußen die Freude an der Show nehmen. Es war ein surrealer Kontrast: In der einen Gasse wurde über Menschenrechte und nationale Identitäten gestritten und gebrüllt, während nur wenige hundert Meter weiter die Welt in Farben und Melodien eintauchte. Dieser Eurovision Song Contest hinterließ somit ein zwiespältiges Bild.

Er zeigte einmal mehr, dass Musik zwar eine verbindende Kraft sein kann, aber nicht in der Lage ist, die tiefen Gräben zu überbrücken, die durch globale Konflikte in die Herzen der Menschen gerissen wurden. Die Stadt Wien wurde für einige Tage zum Mikrokosmos einer Welt, die zwischen dem Wunsch nach Harmonie und der Realität des Hasses schwankt





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