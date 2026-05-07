Der Busbahnhof Premstätten triumphiert beim Haltestellen-Check des VCÖ: Eine Analyse der österreichischen Infrastruktur

Während der Busbahnhof Premstätten als Vorbild für exzellente Mobilitätsstationen ausgezeichnet wurde, offenbart die aktuelle Aktion des VCÖ massive Defizite an tausenden Haltestellen österreichweit.

Die Mobilität sorganisation VCÖ hat eine umfassende Initiative ins Leben gerufen, um die Qualität und den Zustand der Bushaltestellen in ganz Österreich unter die Lupe zu nehmen.

Unter dem Titel 'Haltestellen-Check' wurden Fahrgäste dazu aufgerufen, Mängel an ihren täglichen Stationen zu melden. Die Resonanz auf diesen Aufruf war überwältigend und zeigt deutlich, wie sehr die Nutzer des öffentlichen Verkehrs an einer Verbesserung ihrer unmittelbaren Umgebung interessiert sind. In einer Zeit, in der die Verkehrswende ein zentrales politisches Ziel darstellt, ist die Qualität der Infrastruktur an den Knotenpunkten entscheidend.

Die Haltestelle ist oft der erste und letzte Kontaktpunkt einer Reise, und wenn dieser Kontakt durch Unbequemlichkeit oder Unsicherheit geprägt ist, sinkt die Attraktivität des gesamten Systems erheblich. Die Auswertung der eingegangenen Meldungen liefert ein besorgniserregendes Bild der aktuellen Lage. Insgesamt wurden 4584 Stationen in mehr als 800 verschiedenen Gemeinden und Städten mit Mängeln gemeldet. Besonders auffällig ist das Defizit beim grundlegenden Witterungsschutz.

Mehr als 57 Prozent der Meldungen bezogen sich darauf, dass Fahrgäste bei Regen oder Schnee schutzlos dem Wetter ausgesetzt sind. Noch brisanter wird die Situation im Sommer: 42 Prozent der Meldungen nannten eine fehlende Beschattung. Angesichts der zunehmenden Hitzewellen, die durch den globalen Klimawandel verursacht werden, ist ein effektiver Sonnenschutz nicht mehr nur ein Luxus, sondern eine notwendige gesundheitliche Vorsichtsmaßnahme.

Darüber hinaus mangelt es an grundlegenden Komfortmerkmalen; 40 Prozent der Beteiligten bemängelten fehlende Sitzgelegenheiten, was insbesondere für ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität ein massives Hindernis darstellt. Neben dem Komfort steht die Verkehrssicherheit im Zentrum der Kritik. Der VCÖ legte einen besonderen Schwerpunkt auf die Umgebung der Haltestellen, da der Weg zur Station oft das gefährlichste Element der Reise darstellt. Die Ergebnisse sind alarmierend: 34 Prozent der Fahrgäste erleben den Straßenübergang zur Station als unsicher.

Zudem fehlen bei 22 Prozent der Meldungen sichere Gehwege, was bedeutet, dass Passagiere oft auf der Fahrbahn gehen müssen, um ihre Haltestelle zu erreichen. Diese Mängel gefährden nicht nur die körperliche Unversehrtheit der Nutzer, sondern schrecken auch potenzielle Neukunden ab, die aus Sicherheitsgründen lieber auf das eigene Auto ausweichen. Die mangelnde Barrierefreiheit, die in 16 Prozent der Fälle bemängelt wurde, verschärft das Problem für Menschen mit Behinderungen zusätzlich.

Um jedoch nicht nur Kritik zu üben, sondern auch positive Impulse zu setzen, führte der VCÖ eine Wahl zur 'besten Bushaltestelle Österreichs' durch. Hierbei ging es darum, aufzuzeigen, dass hochwertige und sichere Stationen absolut realisierbar sind. Insgesamt 27 Haltestellen wurden von verschiedenen Verkehrsunternehmen und Verbünden nominiert. Nach einer intensiven Bewertung durch eine Fachjury sowie der Einbeziehung von Stimmen aus der Bevölkerung ging der Busbahnhof Premstätten in der Steiermark als Gesamtsieger hervor.

Diese Station setzte Maßstäbe in Bezug auf Komfort, Sicherheit und Information und dient nun als Referenzmodell für zukünftige Planungen in anderen Regionen des Landes. Klara Maria Schenk, Expertin beim VCÖ, betonte in diesem Zusammenhang, dass die hohe Qualität der Haltestellen ein wesentlicher Baustein für die Reduzierung von Staus und anderen urbanen Verkehrsproblemen ist. Wenn die Infrastruktur überzeugt, wird der Umstieg vom Individualverkehr auf den öffentlichen Verkehr für viele Menschen erst attraktiv.

Die detaillierten Daten des Haltestellen-Checks bieten nun eine fundierte Grundlage für Kommunen und Verkehrsbetriebe, um gezielte Investitionen zu tätigen. Es ist unerlässlich, dass die Verantwortlichen die Kritik der Fahrgäste ernst nehmen und eine systematische Aufwertung der Stationen vorantreiben, um eine nachhaltige und inklusive Mobilität für alle Bürger zu gewährleisten





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