Der Algorithmus bestimmt: Wie Netflix & Co. unsere Sehgewohnheiten manipulieren

Streaming-Dienste analysieren Nutzerdaten, um Inhalte zu erstellen, die möglichst viele Zuschauer fesseln. Dies führt zu vorhersehbaren Produktionen und gefährdet die kreative Vielfalt.

Die Streaming -Dienste wie Netflix und Co. analysieren das Sehverhalten ihrer Nutzer immer detaillierter, um Inhalte zu entwickeln, die möglichst viele Zuschauer fesseln. Diese datengetriebene Herangehensweise führt jedoch oft zu vorhersehbaren und wenig originellen Produktionen.

Ein typischer Abend vor dem Fernseher zeigt, wie sehr wir uns ablenken lassen – das Smartphone ist oft präsenter als der Film selbst. Diese ständige Ablenkung zwingt die Streaming-Anbieter, ihre Inhalte entsprechend anzupassen. Ein Beispiel hierfür ist der Actionthriller „The Rip“, den Netflix in Auftrag gab. Die Produzenten erhielten detaillierte Anweisungen, um den Film für ein Publikum zu optimieren, das wenig Geduld für langsamen Spannungsaufbau hat.

So wurde eine spektakuläre Actionsequenz in den ersten fünf Minuten gefordert, um die Zuschauer sofort zu fesseln. Zudem sollte die Handlung mehrfach im Dialog wiederholt werden, da angenommen wird, dass viele Zuschauer während des Films auf ihre Handys schauen. Der Film „The Mother“, mit einem Budget von 320 Millionen Dollar, ist ein weiteres Beispiel für einen „Algorithmusfilm“ – eine unkomplizierte, dramaturgisch geglättete Produktion, die optisch ansprechend ist, aber wenig Tiefgang besitzt.

Trotz der hohen Investitionen und der Beteiligung erfahrener Filmemacher wie der Russo-Brüder blieb der Erfolg aus. Netflix und andere Streaming-Dienste „taggen“ jeden Film und jede Serie anhand von über 200 Story-Datenpunkten, von der Menge an Romantik bis zur Moral der Charaktere. Diese Daten werden dann verwendet, um Inhalte in unglaubliche 77.000 alternative Genres einzuteilen.

Durch die Analyse des Sehverhaltens – wann, wie und auf welchem Gerät geschaut wird, welche Inhalte bewertet werden und was anderen Zuschauern mit ähnlichem Geschmack gefällt – erstellen die Anbieter maßgeschneiderte Empfehlungen. Das Ergebnis ist ein Angebot an vorhersehbarem „Bewegtbild-Junkfood“, das leicht zu konsumieren ist. Für Filmemacher mit kreativen Visionen bedeutet dies, dass riskantere Projekte seltener finanziert werden und Autoren sich bereits im Schreibprozess an die vorgegebenen Plot-Codes anpassen müssen.

Die Komplexität der Geschichten leidet darunter, während der Algorithmus zufrieden ist. Die Balance zwischen kreativer Freiheit und datengetriebener Optimierung verschiebt sich immer weiter zugunsten der Datenanalyse, was langfristig die Vielfalt und Qualität der angebotenen Inhalte gefährden könnte





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