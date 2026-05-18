Der Afghane 'Besi' Mohebi hilft anderen Menschen in schwierigen Lebenssituationen

Der Afghane 'Besi' Mohebi hat vor elf Jahren alleine aus Afghanistan nach Österreich gekommen und begann einen neuen Lebensabschnitt. Er lebt heute in Oberösterreich und hilft anderen Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Mohebi wurde während seiner Ausbildung von einer Familie in Gallneukirchen aufgenommen und ist bis heute von dieser Familie begleitet. Nach seiner Ankunft in Linz absolvierte er seinen Pflichtschulabschluss und absolvierte eine Ausbildung im Sozialbereich. Er ist jetzt bei dem Roten Kreuz beschäftigt und begleitet Menschen, die neu in Österreich sind. Mohebi ist einer von 25.056 Freiwilligen aus 43 Nationen, die sich in Oberösterreich beim Roten Kreuz engagieren. Mit dem Projekt 'Hood Training' setzt er ein Zeichen für gelebte Integration. Das Angebot ist bewusst niederschwellig angelegt und schafft Räume für Begegnung, Vertrauen und gegenseitiges Verständnis. Seine Geschichte zeigt, dass die Vielfalt die Organisation nicht nur prägt, sondern auch eine Stärke ist, die täglich bereichert. Entscheidend ist der Wille zu helfen.

Der Afghane 'Besi' Mohebi hat vor elf Jahren alleine aus Afghanistan nach Österreich gekommen und begann einen neuen Lebensabschnitt. Er lebt heute in Ober österreich und hilft anderen Menschen in schwierigen Lebenssituationen.

Mohebi wurde während seiner Ausbildung von einer Familie in Gallneukirchen aufgenommen und ist bis heute von dieser Familie begleitet. Nach seiner Ankunft in Linz absolvierte er seinen Pflichtschulabschluss und absolvierte eine Ausbildung im Sozialbereich. Er ist jetzt bei dem Roten Kreuz beschäftigt und begleitet Menschen, die neu in Österreich sind. Mohebi ist einer von 25.056 Freiwilligen aus 43 Nationen, die sich in Oberösterreich beim Roten Kreuz engagieren.

Mit dem Projekt 'Hood Training' setzt er ein Zeichen für gelebte Integration. Das Angebot ist bewusst niederschwellig angelegt und schafft Räume für Begegnung, Vertrauen und gegenseitiges Verständnis. Seine Geschichte zeigt, dass die Vielfalt die Organisation nicht nur prägt, sondern auch eine Stärke ist, die täglich bereichert. Entscheidend ist der Wille zu helfen





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