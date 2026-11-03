Deponie am Rautenweg: Künstlicher Berg in Wien-Donaustadt wächst jährlich um einen Meter

Die Mülldeponie am Rautenweg in Wien-Donaustadt steigt pro Jahr um einen Meter an und überragt nun natürliche Erhebungen wie den Laurenzerberg. Ein technisches Wunderwerk mit ökologischem Nutzen.

Die Deponie am Rautenweg im Wiener Bezirk Donaustadt entwickelt sich zu einer der markantesten topografischen Erscheinungen des Stadtteils. Anstatt natürlicher geologischer Prozesse wächst diese künstliche Erhebung jedes Jahr um exakt einen Meter in die Höhe. Dieser stetige Anstieg hat dazu geführt, dass die Anlage ihre natürlichen Konkurrenten in der Umgebung längst übertroffen hat und nun als höchste Erhebung der Niederungen gilt.

Technische Entstehung aus Schottergrube

Der Ursprung dieser beeindruckenden Struktur liegt in einer aufgelassenen Schottergrube nahe Breitenlee. Aus diesem Loch entwickelte sich über Jahre hinweg eine massive Ansammlung von Abfallstoffen. Heute wird dort primär Schlacke abgelagert, der Rückstand nach der Verbrennung von Müll. Die aktuelle Höhe beträgt 187 Meter über dem Adriaspiegel, womit sie deutlich höher ist als benachbarte natürliche Berge wie der Laurenzerberg oder der Leberberg.

Also read 400 Euro Gassi-Strafe – Behörde zieht nun Schwanz ein

Ökologische Nische für Tiere und Pflanzen

Trotz des industriellen Zwecks hat sich auf dem Müllberg ein unerwartetes Ökosystem etabliert. Der Pflanzenbewuchs reicht aus, um verschiedenen Tierarten Lebensraum zu bieten. Zu den Bewohnern zählen Rehe, Fasane, Füchse sowie Pinzgauer Bergziegen, die hier eine neue Heimat gefunden haben. Obwohl keine Höhenluft in typischer alpinen Qualität herrscht, bietet die Fläche trotz ihrer Lage nur wenige Meter über dem Grund von Breitenlee eine stabile Umwelt für Flora und Fauna.

Advertisement

Zukünftige Nutzung als Kunstplattform

Bald soll die Deponie nicht mehr nur als Abfalllager dienen, sondern auch kulturelle Funktionen übernehmen. Am 7. November findet dort eine begehbare Soundinstallation für einen 120-stimmigen Chor statt. Diese Veranstaltung unterstreicht die Transformation des Ortes von einer reinen Infrastruktur zu einem multifunktionalen Raum. Interessierte können weitere Details und Anmeldungen über die offizielle Website verfolgen.

Regulatorische Grenzen und Perspektiven

Das Wachstum der Deponie ist nicht unbegrenzt. Es existiert eine maximal zugelassene Höhe von 75 Metern über dem Straßenniveau. Sobald diese Grenze erreicht ist, wird der aktive Aufschüttungsprozess eingestellt. Bis dahin bleibt die Anlage jedoch ein dynamisches Objekt, das kontinuierlich seine Silhouette verändert und weiterhin die Landschaft von Wien-Donaustadt dominiert.