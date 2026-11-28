Schwere Straßenschlachten in Tirana am 28. November 2026: Demonstrierende und Polizei prallen aufeinander, elf Menschen werden verletzt. Der Streit dreht sich um das Kushner-Projekt und Korruptionsvorwürfe an Ministerpräsident Edi Rama.

Bei heftigen Straßenschlachten in der albanischen Hauptstadt Tirana haben am 28. November 2026 elf Menschen Verletzungen erlitten. Das Gesundheitsministerium bestätigte, dass acht der Verletzten in Krankenhäuser eingewiesen werden mussten, um medizinisch versorgt zu werden. Die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen regierungskritischen Demonstranten und der Bereitschaftspolizei zeichneten sich durch den Einsatz von Steinen, Molotowcocktails und Feuerwerkskörpern auf Seiten der Protestierenden sowie Tränengas und Wasserwerfern der Sicherheitskräfte aus. Trotz des strömenden Regens zogen bereits am frühen Morgen Hunderte Menschen durch die Stadt, um gegen die aktuelle Regierungspolitik zu demonstrieren.

Direkter Konflikt mit den Sicherheitskräften in der Hauptstadt

Die Eskalation der Lage begann vor dem Gebäude des Innenministeriums, wo demonstrierende Studenten und Bürger einen Metallzaun einrissen und das Baumaterial direkt auf das Ministerium warfen. Die Polizei reagierte mit harten Mitteln, um den Zutritt zu schützen und die Menschenansammlungen aufzulösen. Im weiteren Verlauf des Tages kam es auch vor der Residenz des Ministerpräsidenten Edi Rama zu neuen gewalttätigen Zusammenstößen. Einige der Protestierenden waren gut geschützt und trugen Gasmasken sowie metallene Schutzschilde, was auf eine gewisse Vorbereitung oder bereits gewonnene Erfahrungen mit solchen Konfrontationen hindeutet. Zentrale Plätze in Tirana lagen am Nachmittag des 28. November 2026 übersät von Steinen, die als Projektile bei den Krawallen verwendet worden waren.

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Ursachen der landesweiten Unruhen und politische Forderungen

Hinter den aktuellen Unruhen stehen tiefe politische Spannungen, die sich seit Monaten in Albanien aufbauen. Studierende und Oppositionsparteien hatten unabhängig voneinander zu diesen landesweiten Protesten aufgerufen. Die Demonstranten forderten erneut den Rücktritt von Ministerpräsident Edi Rama, der der Sozialistischen Partei Alaniens angehört. Der Hauptvorwurf der Bevölkerung richtet sich gegen Korruption in der höchsten Regierungsebene. Ein spezifischer und emotional stark besetzter Auslöser für diese Wut ist ein umstrittenes Bauprojekt, das an der albanischen Adria in einem Naturschutzgebiet entstehen soll. Dieses Projekt wird insbesondere von Jared Kushner, dem Schwiegersohn des US-Präsidenten Donald Trump, vorangetrieben, wird aber auch von Edi Rama aktiv unterstützt.

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Gesellschaftlicher Zusammenhalt und internationale Bezüge

Die Mobilisierung der Bevölkerung zeigt, dass das Thema Kushner und die damit verbundene Korruptionsperzeption weite Teile der albanischen Gesellschaft erreichen. Die Tatsache, dass sich Tausende Menschen im Zentrum von Tirana versammelten, obwohl es stark regnete, unterstreicht die Entschlossenheit der Protestbewegung. Die unabhängige Organisation durch Studenten und Oppositionelle weist auf eine breite Front hin, die nicht nur von einer einzelnen politischen Gruppe gesteuert wird. Die Nennung von Jared Kushner im Kontext der Demonstrationen verleiht dem lokalen Konflikt eine internationale Dimension und verknüpft die albanische Innenpolitik direkt mit dem Einfluss der Vereinigten Staaten unter der Führung von Donald Trump. Die Demonstranten sehen in der Unterstützung des Projekts durch Edi Rama einen Beweis für den Verkauf staatlicher Interessen an ausländische Investoren ohne Rücksicht auf ökologische Belange.

Auswirkungen und weiterer Verlauf der Situation in Tirana

Bisherige offizielle Stellungnahmen der Behörden zu festgenommenen Personen lagen zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht vor. Die albanische Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein, um die Kontrolle über die Straßen zurückzugewinnen, was jedoch nicht verhinderte, dass erhebliche Sachschäden und menschliche Verletzungen entstanden. Die anhaltenden Unruhen stellen eine erhebliche Belastung für die öffentliche Ordnung in der Hauptstadt dar. Da die Proteste seit Monaten fast täglich stattfinden, ist von einer Dauerspannung im politischen Leben des Landes auszugehen. Die Forderung nach dem Rücktritt von Edi Rama bleibt das zentrale politisches Ziel der Menge, die sich nicht durch die Polizeimaßnahmen abschrecken lässt. Die Situation in Tirana bleibt hochgradig instabil, wobei die Kombination aus korruptionsbekämpfender Rhetorik und Naturschutzprotesten den Protesten eine breite soziale Legitimation verleiht.