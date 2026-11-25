Hunderte demonstrierten in Innsbruck für die 16 Tage gegen Gewalt. Forderungen nach Sichtbarkeit und Verantwortung für Täter stehen im Mittelpunkt der Kampagne.

Bundesweit und international fand am vergangenen Mittwoch eine große Kundgebung in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck statt. Im Rahmen der jährlichen Initiative "16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen" zogen Hunderte Menschen durch die Innenstadt, um ein klares Zeichen gegen geschlechtsspezifische Gewalt und Diskriminierung zu setzen. Die Demonstration startete am Ni-Una-Menos-Platz vor dem Landestheater, einem bekanntesten Ort für feministische Versammlungen in der Stadt, und führte durch die Fußgängerzone.

Kalender der Kampagne und Startpunkt

Die jährliche Aktionskette der "16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen" beginnt traditionell am 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Dieser Zeitraum erstreckt sich bis zum 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte. Die Kampagne richtet sich explizit an Frauen, Mädchen sowie Trans-, Inter*, nicht binären und agender Personen. Sie dient als jährlicher Reminder für die anhaltende Notwendigkeit, strukturelle Gewaltformen zu bekämpfen und das Bewusstsein für die verschiedenen Formen der Benachteiligung zu schärfen.

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Reden betonen anhaltende gesellschaftliche Relevanz

In den vorangegangenen Redebeiträgen der Kundgebung wurde die aktuelle Relevanz des Themas in der Gesellschaft noch einmal unterstrichen. Aktivistinnen und Aktivisten wiesen darauf hin, dass Gewalt an Frauen sowie an trans-, inter-, nicht binären und agender Personen nach wie vor ein alltägliches Phänomen ist. Ein zentrales Anliegen der Teilnehmerinnen war, dass diese Formen der Gewalt oft unsichtbar bleiben und daher einer erhöhten Sichtbarkeit bedürfen. Die Forderungen zielten darauf ab, Betroffene besser zu unterstützen und entschlossen gegen patriarchale Strukturen vorzugehen.

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Neue Parole zur Täterverantwortung im Fokus

Ein spezifisches und international bekanntes Zitat aus dem Jahr 2024 stand im Mittelpunkt der Forderungen. Die französische Aktivistin Gisèle Pelicot prägte den Satz "Die Scham muss die Seite wechseln", nachdem sie in einem Prozess gegen ihren Ex-Mann und 50 Mitangeklagte wegen schwerer sexualisierter Gewalt ausgesagt hatte. Durch diese Aussage stellte sie klar, dass die Verantwortung und die Schuld nicht bei den Opfern liegen, sondern bei den Tätern und ihren Mittätern. Diese Botschaft der Schuldzuweisung an die Angreifer findet in der feministischen Bewegung großen Widerhall und soll die Opfer entlasten.

Erweiterung um die Forderung nach Entängstung

Zu der bereits international bekannten Forderung von Gisèle Pelicot fügten die Demonstrierenden in Innsbruck am Mittwoch eine weitere Dimension hinzu. Die Schar der Teilnehmenden ergänzte das Manifest um den Appell: "Auch die Angst muss die Seite wechseln." Diese Erweiterung zielt darauf ab, nicht nur die moralische und juristische Schuld neu zu verteilen, sondern auch die emotionale Last von den Betroffenen zu nehmen. Die Demonstration verdeutlichte damit einen doppelten Anspruch: die klare Benennung der Täterverantwortung und die Befreiung der Gesellschaft und der Opfer von der lähmenden Angst vor Gewalt.