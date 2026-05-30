Demonstration gegen Verkehrsbelastung am Brenner verläuft ohne größere Störungen

Eine genehmigte Demo in Gries am Brenner sollte ursprünglich Verkehrschaos verhindern, doch die Lage blieb ruhig. Die Autofahrer wichen großzügig aus, sodass die Ausweichrouten kaum belastet waren.

Im dritten Anlauf wurde eine Demonstration des Bürgermeisters der Gemeinde Gries am Brenner , Karl Mühlsteiger, genehmigt, um gegen die hohe Verkehr sbelastung im Wipptal zu protestieren.

Zunächst waren massive Verkehrsbehinderungen befürchtet worden, doch bereits am Vormittag meldete die Verkehrsabteilung der Polizei eine entspannte Lage. Der Verkehr lag unter dem Niveau eines normalen Samstags. Nur einige deutsche Urlauber mussten vor dem Brenner umkehren, viele hatten ihre Reise verschoben oder Tirol umfahren. Ein deutscher Tourist zeigte sich überrascht von der Vernunft der Autofahrer.

In vielen Teilen Tirols herrschte kaum Verkehr, auch auf den Ausweichrouten war die Lage ruhig. Neben der Brennerautobahn waren auch Bundes- und Landesstraßen im Wipptal für den Durchzugsverkehr gesperrt. Der ÖAMTC meldete lediglich am Vormittag Staus im Raum Salzburg. Für den weiteren Tagesverlauf erwartete man mehr Verkehr auf den Umleitungsstrecken.

Das Land Tirol, die Polizei und die Asfinag waren im Einsatz. Die Demonstration begann um 13 Uhr, etwa 2000 bis 3000 Teilnehmer zogen bis zum Kettenanlegeplatz Matrei. Die Kundgebung sollte bis 16.30 Uhr dauern





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