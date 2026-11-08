Demokratische Rückeroberung in Ungarn, Serbien und den USA

Analyse der Wahlergebnisse in Ungarn, Serbien und den USA: Junge Wähler und hohe Beteiligung besiegen autoritäre Tendenzen bei den Midterms und Parlamentswahlen.

Politische Machtwechsel in Ungarn und Serbien spiegeln ein globales Phänomen wider: Bürger in Brasilien und den USA mobilisieren sich massiv gegen autokratische Tendenzen. Bei den US-Midterms dieser Woche entschied nicht nur die Wirtschaftslage, sondern vor allem der Zustand der Demokratie über die Stimmabgabe. Eine historisch hohe Wahlbeteiligung, angetrieben durch junge Wähler, sorgte für klare Ergebnisse.

Struktur des autoritären Systems in den USA

Die Politikwissenschaftler Steven Levitsky und Lucan A. Way beschreiben im Journal of Democracy mit ihrem Konzept des kompetitiven Autoritarismus den Zustand der USA unter Präsident Donald Trump. In diesem System finden Wahlen zwar weiterhin statt, doch Amtsinhaber missbrauchen systematisch staatliche Institutionen, um die Spielregeln zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Dennoch halten die Forscher eine Etablierung eines solchen Systems in den USA für unwahrscheinlich, da Reichtum, der Privatsektor und eine starke Zivilgesellschaft als enorme Gegenmacht wirken.

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Diese Gegenkraft zeigte sich deutlich bei den jüngsten Wahlen. Die Demokraten erzielten einen Erdrutschsieg, während die Republikaner eine herbe Niederlage hinnehmen mussten. Dies wurde durch eine außerordentlich hohe Wahlbeteiligung unterstrichen. Bereits vor dem offiziellen Wahltag am Dienstag gaben rund 62 Millionen der 250 Millionen Wahlberechtigten laut der University of Florida ihre Stimmen ab, was die enorme Partizipation der Bevölkerung belegt.

Steuerverteilung und Parteipolitik bei den Midterms

Bemühungen der Trump-Regierung und der Republikaner, republikanische Mehrheiten durch Neuziehungen von Wahlkreisen abzusichern, scheiterten komplett. Die New York Times berichtet, dass der Unmut über autoritäre Kräfte und Korruptionsvorwürfe die Menschen in vielen Ländern zum Wählen trieb. Auch in den USA waren es zu einem Großteil junge Menschen, die für die Wahlerfolge der Demokraten verantwortlich waren und damit bestehende Machtstrukturen effektiv herausforderten.

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Demokratischer Sieg in Ungarn und Serbien

Der Anfang dieser Bewegung wurde bereits im April gemacht, als Viktor Orbán nach fast 16 Jahren Amtszeit als ungarischer Regierungschef abgewählt wurde. Sein Herausforderer Peter Magyar und die TISZA-Partei gewannen die absolute Mehrheit im Parlament und überwanden sogar die eigens für Orbáns FIDESZ zugeschnittenen Wahlgesetze. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 80 Prozent, dem höchsten Wert seit dem Ende des Kommunismus im Jahr 1989.

Rolle der Zivilgesellschaft und Jugend

Die Demokratieexpertin Kim L. Scheppele betont gegenüber der New York Times die Bedeutung der hohen Wahlbeteiligung und klaren Mehrheiten. Bei knappen Ergebnissen könnten autokratische Kräfte noch mit schmutzigen Tricks Einfluss nehmen, bei großen Vorsprüngen sei dies nicht mehr möglich. Scheppele sieht im Zusammenspiel von Zivilgesellschaft und Jugend eine erfolgreiche Strategie. Neue Gesichter und soziale Netzwerke ermöglichen den Aufbau breit aufgestellter Parteien, die autoritäre Regierungen wirksam bekämpfen können.