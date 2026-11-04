Demokraten übernehmen Kongressmacht unter Donald Trump

Nach dem Wahlsieg im Kongress planen die Demokraten eine legislative Offensive. Donald Trump sieht sich nun strenger Kontrolle ausgesetzt.

Die politische Landschaft in den Vereinigten Staaten hat sich grundlegend verändert, da die Demokraten die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses gewonnen haben. Dies stellt eine erhebliche institutionelle Schwächung für US-Präsident Donald Trump dar, der nun mit einer deutlich stärkeren parlamentarischen Kontrolle seiner Entscheidungen rechnen muss. US-Medien berichten, dass die demokratische Fraktion ab Jahresbeginn die gesetzgeberische Agenda maßgeblich mitbestimmen wird. Für den republikanischen Präsidenten bedeutet dies eine Zäsur in seiner zweiten Amtszeit.

Legislative Offensive der Demokraten gestartet

Die Demokraten haben angekündigt, eine sogenannte "gesetzgeberische Blitzoffensive" durchzuführen, wie die New York Times berichtet. Zu den Kernzielen dieser Initiative gehört die Wiederherstellung von Subventionen für die Gesundheitsversorgung sowie die Sicherstellung der Finanzierung von Medicaid. Diese Maßnahmen sollen direkt der steigenden Belastung der Bürger durch höhere Preise für Lebensmittel und Kraftstoffe entgegenwirken. Zudem üben die Demokraten Druck auf Donald Trump aus, um Zölle zurückzunehmen und den diplomatischen Konflikt mit dem Iran zu beenden.

Also read Trump signalisiert Zusammenarbeit mit Demokraten

Ein weiterer Schwerpunkt der neuen demokratischen Strategie ist die Überprüfung der US-Israel-Politik. Durch die Mehrheit im Senat erhalten die Demokraten zudem ein Vetorecht bei der Ernennung von Richtern und Regierungsvertretern durch den Präsidenten. Ausschüsse unter demokratischer Führung sind nun befugt, Regierungsmitglieder per Vorladung zur Aussage zu verpflichten. Dies eröffnet der Partei auch den Zugang zu zuvor blockierten Akten, was Untersuchungen gegen die Regierung von Donald Trump erleichtert.

Untersuchungen und politische Gegenwehr

Schon länger stehen die geschäftlichen Aktivitäten der Trump-Familie im Fokus der demokratischen Kontrolleure. Auch die tödlichen Razzien der Einwanderungsbehörde ICE gegen Migranten sowie umstrittene Bauprojekte des Präsidenten in Washington werden thematisiert. Der demokratische Abgeordnete Robert Garcia hat die Republikaner in der sozialen Plattform X direkt herausgefordert und ihnen zurufend geschrieben: "Nehmt euch Anwälte". Diese Aussage unterstreicht die aggressive Taktik der demokratischen Mehrheit.

Advertisement

Im Prozess der Haushaltsgestaltung haben die Demokraten durch ihre Mehrheitsverhältnisse nun deutlich mehr Gewicht, um den Republikanern Zugeständnisse abzuringen. Gleichzeitig besitzen sie die Macht, republikanische Gesetzesvorhaben aktiv zu blockieren. Diese Konstellation zwingt beide Seiten zu neuen Verhandlungsstrategien, da der Präsident sonst ohne parlamentarische Unterstützung für seine Initiativen dasteht. Die Dynamik im Kongress hat sich somit von einer reinen Regierungsdominanz hin zu einer ausgeprägten Gewaltenteilung verschoben.

Prozedurale Hürden und institutionelle Barrieren

Trotz der gewonnenen Mehrheiten bleiben die rechtlichen Hürden für die Demokraten in Teilen hoch. Im Senat reicht eine einfache Mehrheit für viele Vorhaben nicht aus, um Gesetze durchzusetzen. Oft ist die Zustimmung von mindestens sechzig Senatorinnen und Senatoren erforderlich. Diese so genannte Supermajoritätsregel wird die Demokraten wahrscheinlich dazu zwingen, auch auf Stimmen von Republikanern zurückzugreifen, um zentrale Maßnahmen voranzubringen.

Auf institutioneller Ebene verfügt Donald Trump weiterhin über sein Präsidialrecht, Gesetze ein Veto entgegenzusetzen. Selbst wenn einzelne republikanische Abgeordnete mit den Demokraten stimmen würden, kann der Präsident als Staatsoberhaupt die Verabschiedung von Gesetzen blockieren. Diese Struktur schafft ein komplexes Ringen um Kompromisse, in dem die demokratische Mehrheitsmacht allein nicht ausreicht, um ihre Agenda vollständig ohne republikanische Kooperationsbereitschaft umzusetzen. Die Machtbalance ist somit nuancierter, als es die reine Sitzverteilung vermuten lässt.

Interne Dynamiken und Trumps Strategie

Bei den Demokraten besteht weiterhin Unsicherheit bezüglich ihrer internen Führungsstrukturen. Es bleibt unklar, ob der im Wahlkampf unterstützte ehemalige Präsident Barack Obama eine führende Rolle übernehmen wird. Auch die Frage nach der nächsten Kandidatur zur Präsidentschaftswahl könnte zu internen Auseinandersetzungen führen. Diese fehlende einheitliche Führungslinie steht im Kontrast zur klaren Strategie von Donald Trump, der sich nach dem Wahlsieg überraschend zahm zeigte. Er erklärte der New York Times, er sei bereit, die Ergebnisse zu akzeptieren, und lobte die harte Arbeit der politischen Gegner im Sender Fox News.

Advertisement

Donald Trump wird jedoch nach eigenen Angaben alles daran setzen, in den verbleibenden zwei Jahren seiner Amtszeit nicht zur "lahmen Ente" zu werden. Experten wie Peter Loge von der George Washington University deuten darauf hin, dass der Präsident versuchen wird, auch am Kongress vorbei zu regieren. Seine zweite Amtszeit war bereits durch eine Ausweitung der Exekutivbefugnisse geprägt. Mit Blick auf die kommenden Jahre ist mit einem weiteren Richtungsstreit in der Republikanischen Partei zu rechnen, während Trump durch laute Angriffe auf die Opposition seine Position zu festigen sucht.