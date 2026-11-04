Demokraten gewinnen Midterms: Trumps Republikaner erleiden historische Niederlage

Die Demokraten erringen die Mehrheit in Senat und Repräsentantenhaus. Die Republikaner verlieren Texas und andere rote Staaten. Donald Trump reagiert mit Kooperation.

Bei den US-Midterm-Elections hat sich das politische Kräfteverhältnis grundlegend verschoben. Die Demokraten haben einen historischen Doppelsieg in der republikanischen Hochburg Texas erzielt. James Talarico, ein 37-jähriger Newcomer, besiegte den Kandidaten Ken Paxton. Gina Hinojosa wurde als erste Gouverneurin mit Latino-Wurzeln im Lone Star State gewählt. Dieser blaue Tsunami symbolisiert die Demütigung der Grand Old Party.

Historischer Sieg in Texas und anderen roten Bundesstaaten

Der Wahlausgang am Dienstag markiert eine massive Rückmeldung des Anti-Trump-Amerikas. Die Demokraten gewannen nicht nur in Texas, sondern auch bei Kongresswahlen von Kalifornien bis Maine sowie von Alaska bis Maine. Bei den Gouverneurswahlen wechselten rote Staaten wie Iowa, Kansas und South Carolina das Lager. Die Opposition feierte damit einen Triumph auf allen Linien. Sie errang die prognostizierte Mehrheit im Repräsentantenhaus. Zudem sicherten sie sich souverän die Kontrolle über den Senat.

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Konsequenzen für Donald Trump und seine Strategie

Donald Trump bleibt angesichts dieser desaströsen Niederlage nichts anderes übrig, als die Kooperation mit den Demokraten zu suchen. Diese Entwicklung ist in einer alten Demokratie wie den USA eigentlich selbstverständlich. Doch in der Ära Trump war dies zuletzt keine Selbstverständlichkeit mehr. Der Präsident zeigte keine Drohung einer Anfechtung oder Ankündigung einer Klage. Seine Reaktion blieb kleinlaut, da die Wahl zu deutlich ausfiel. Er versuchte dennoch, die Situation zu beschönigen und behauptete, er hätte bei Nennung seines Namens auf dem Stimmzettel sicher gewonnen.

Abschied vom Goldenen Zeitalter und neue Veto-Ära

Trump führt im Wahlkampffinale vor dem Lincoln Memorial Schlusskundgebungen ab, quasi wie ein Denkmal seiner selbst. Selten wirkte er so entrückt und fern von den Alltagsproblemen der Amerikaner. Es gab kein Wort über Inflation, hohe Spritpreise und Lebenshaltungskosten. Dafür verpassten ihm die Wähler eine saftige Abreibung. Das Versprechen eines Goldenen Zeitalters zerbrach. Er kündigte an, nun als Mister Veto zu regieren. Ziel ist es, die Macht des demokratisch kontrollierten Kongresses zu brechen. Die Politik via Dekret, die er zum Amtsantritt forcierte, wird er ohne Zweifel wiederbeleben.

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Reaktion der demokratischen Führung und interne Warnungen

Das neue Spitzenduo im Kongress besteht aus Chuck Schumer und Hakeem Jeffries. Beide sind erfahren genug, um die Herausforderung zu meistern. Ihre Aufgabe ist es, die Fraktion zusammenzuhalten. Sie dürfen sich nicht zu ideologischen Hirngespinsten hinreißen lassen. Auch Racheaktionen wie ein drittes Impeachment-Verfahren gegen Trump sind zu vermeiden. Jeffries jubelte, dass Amerika zurück sei. Die Demokraten sollten sich jedoch nicht vom Ausmaß ihres Siegs irreleiten lassen. Der Sieg speiste sich vor allem aus dem Frust über die Trump-Regierung und dem Überdruss am Präsidenten selbst.

Zukunftsausblick und strategische Weichenstellungen

Es wäre fatal, den Kurs der linken Mitte zu verlassen. Ein Abweichen zugunsten demokratischer Sozialisten würde eine Sanktion der Wähler bei den Wahlen in zwei Jahren nach sich ziehen. Der Fokus muss sich auf Bread-and-Butter-Themen richten. Dazu gehören die Senkung der Inflation und der Benzinpreise, soweit dies in ihrer Macht liegt. Bei den Republikanern wird wohl das Hauen und Stechen um die Nachfolge Donald Trumps losgehen. Bei den Demokraten gibt es Nachwuchshoffnungen wie Jon Ossoff in Georgia und James Talarico in Texas. Sie müssen den Vertrauensvorschuss nutzen, um auch bei der Präsidentenwahl in zwei Jahren zu reüssieren.