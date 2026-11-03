Demokraten erringen historische Mehrheit im US-Kongress bei Zwischenwahlen

Die Demokraten erobern die Mehrheit in Senat und Repräsentantenhaus bei den US-Zwischenwahlen. Der Sieg in Texas und Kansas markiert einen Wendepunkt gegen Donald Trump.

Bei den US-Zwischenwahlen haben die Demokraten einen historisch bedeutenden Sieg errungen und sich die Mehrheit in beiden Kammern des US-Kongresses gesichert. Am späten Dienstagabend bestätigten mehrere Fernsehsender, dass die Oppositionspartei die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und den Senat übernehmen konnte. Dieses Ergebnis stellt eine massive Niederlage für Präsident Donald Trump und seine Republikanische Partei dar, die lange als stabil galt. Der neue Kongress wird bereits im Jänner zusammentreten, was die politische Dynamik in Washington sofort verändert.

Historischer Einzug in Republikanische Hochburgen

Der wichtigste Preis des Abends war Texas, wo die Demokraten nach mehr als drei Jahrzehnten republikanischer Dominanz durchbrachen. Der Demokrat James Talarico setzte sich gegen den von Trump unterstützten Kandidaten Ken Paxton durch. Zudem schlug die Demokratin Gina Hinojosa den Amtsinhaber Greg Abbott bei der Gouverneurswahl. Auch in North Carolina entschied der Demokrat Roy Cooper die Wahl für sich, wobei er 60 Prozent der Stimmen erreichte. Er löst Thom Tillis ab, der nach Differenzen mit Trump nicht mehr antrat. In South Carolina gewann Annie Andrews als erste Demokratin seit 28 Jahren einen Senatssitz. Sie besiegte Darline Graham, die Schwester des verstorbenen Senators Lindsey Graham. In Ohio besiegte Sherrod Brown den Republikaner Jon Husted. Einen weiteren historischen Erfolg feierten die Demokraten in Kansas, wo der Geistliche Adam Hamilton zum ersten demokratischen Senator seit neun Jahrzehnten gewählt wurde. Der entscheidende 51. Sitz im Senat ging an Josh Turek in Iowa, der den republikanischen Sitz übernahm.

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Stimmen der Wähler gegen Trump-Politik

Präsident Trump hatte sich am Tag der Wahl noch siegessicher gezeigt und besseren Ergebnisse erwartet. Am Wahlabend erklärte er jedoch der New York Times, das Ergebnis anzuerkennen. Seine Beliebtheitswerte sind derzeit niedrig, da viele Wähler durch den Iran-Krieg und hohe Benzinpreise verärgert sind. Laut GasBuddy kostete Benzin am Dienstag 0,97 Euro pro Liter und Diesel 1,48 Euro pro Liter. Eine Umfrage des SSRS-Instituts im Auftrag eines Medienkonsortiums zeigte, dass die Hälfte der Wähler Trump einen Denkzettel geben wollte. Drei Viertel gaben an, wütend oder unzufrieden mit der Entwicklung des Landes zu sein. Siebenzig Prozent wünschen sich eine stärkere Kontrolle des Kongresses über den Präsidenten. Siebenzig Fünf Prozent der Befragten sahen die Wirtschaft in einem schlechten Zustand.

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Auswirkungen auf die demokratische Zukunft

Die demokratischen Gewinne eröffnen neue Perspektiven für die Partei. Jon Ossoff aus Georgia gewann mit 60 Prozent und gilt nun als möglicher Präsidentschaftskandidat. Chris Pappas aus New Hampshire wird der erste offen schwule US-Senator. Abdul El-Sayed aus Michigan könnte der erste muslimische Senator der US-Geschichte werden. Die Demokraten haben traditionelle Republiker-Hochburgen erschüttert. In Florida behauptete sich Ashley Moody knapp gegen einen demokratischen Herausforderer. Die Ergebnisse zeigen eine klare Abkehr von der aktuellen Führung. Der neue Kongress wird im Jänner zusammenkommen und die politische Agenda prägen.

Statistische Mehrheiten und strategische Bedeutung

Alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat standen zur Abstimmung. Die Demokraten könnten künftig 250 Abgeordnete und 53 Senatoren stellen. Dieser Vorsprung gibt ihnen erheblichen Einfluss auf Gesetzgebungsprozesse. Die Verluste in Texas, Kansas und South Carolina sind strategisch bedeutend. Sie zeigen, dass republikanische Festungen nicht mehr sicher sind. Die Demokraten nutzen die Unzufriedenheit der Wähler aus. Hohe Lebenshaltungskosten und außenpolitische Spannungen spielten eine Rolle. Die Mehrheit im Kongress ermöglicht es der Opposition, Gegensteuerungen zu versuchen. Die Politik in Washington wird sich durch diese Verschiebung deutlich verändern.