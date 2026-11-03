Demokraten erobern Senatssitz in North Carolina und führen bei US-Mittelwahlen

Roy Cooper gewinnt den Senatssitz in North Carolina. Die Demokraten führen bei den US-Mittelwahlen stark, während Trumps Republikaner unter Druck geraten.

Bei den jüngsten Zwischenwahlen zum US-Kongress deuten erste Ergebnisse auf einen deutlichen Erfolg der Demokratischen Partei hin. In North Carolina konnte der Demokrat Roy Cooper einen Senatssitz von den Republikanern zurückgewinnen. Dieser Sieg markiert einen wichtigen Wendepunkt im politischen Wettbewerb um die Kontrolle des Kongresses.

Sieg in North Carolina und blaue Welle

Roy Cooper, der 69-jährige ehemalige Gouverneur von North Carolina, setzte sich mit einem klaren Vorsprung von 60 Prozent gegen den Republikaner Michael Whatley durch. Whatley wurde vom US-Präsidenten Donald Trump unterstützt. Cooper löst damit den republikanischen Senator Thom Tillis ab, der seinen Rückzug nach einem Zerwürfnis mit Trump angekündigt hatte. Dies war einer von vielen Wahlerfolgen der Demokraten an diesem Tag. Die Oppositionspartei führte laut dem US-Sender CNN in 61 Wahlkreisen, die bisher von republikanischen Abgeordneten besetzt waren. Im Repräsentantenhaus kündigte sich eine sogenannte "blaue Welle" an, da die Demokraten in dutzenden Wahlkreisen in Führung lagen.

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Weitere Erfolge und historische Firsts

Neben North Carolina feierten die Demokraten weitere bedeutende Siege in verschiedenen Bundesstaaten. Im Südstaat Georgia wurde Jon Ossoff als Sieger erklärt. Er gewann mit einer satten Mehrheit von 60 Prozent und gilt nun als möglicher Präsidentschaftskandidat der Demokraten für das Jahr 2024. In New Hampshire setzte sich der demokratische Neuling Chris Pappas gegen den starken Ex-Senator John Sununu durch. Pappas wird der erste bekennende schwule US-Senator sein. Auch in Texas, das seit vier Jahrzehnten fest in republikanischer Hand ist, lag der Demokrat James Talarico nach Auszählung von 41 Prozent der Stimmen mit 58 Prozent in Führung. Ähnlich sah es im bisher tiefroten Kansas aus, wo Adam Hamilton der erste demokratische Senator seit neun Jahrzehnten werden könnte. In Michigan lag Abdul El-Sayed voran, der potenziell der erste muslimische Senator der US-Geschichte wird.

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Kontrastierende Positionen und Wahlanalyse

Während die Demokraten Boden gutmachen, zeigte sich US-Präsident Trump am Tag der Parlamentswahlen erneut siegessicher. Er sagte dem Sender Fox News: "Ich glaube, dass die Ergebnisse besser sein werden, als man denkt." Trump war überzeugt, dass seine Republikaner ihre Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat behaupten werden. Doch er hat mit desaströsen Beliebtheitswerten zu kämpfen. Viele seiner Wähler hat er mit dem Iran-Krieg und den hohen Benzinpreisen vor den Kopf gestoßen. Laut des Preisvergleichsdienstes GasBuddy waren die Kraftstoffpreise am Dienstag so hoch wie noch nie an einem Wahltag. Demnach kostete Benzin 0,97 Euro pro Liter (4,12 Dollar je Gallone) und Diesel 1,48 Euro pro Liter (6,28 Dollar je Gallone).

Wahlbeobachtung und logistische Herausforderungen

Das Justizministerium setzte nach eigenen Angaben erstmals in allen 50 Bundesstaaten Wahlbeobachter ein. Dies sei der größte Beobachtungseinsatz am Wahltag in der Geschichte der Behörde. Rund 1.000 Menschen waren als Wahlbeobachter im Einsatz. Der Einsatz ist in den USA jedoch umstritten. Eine Bürgerrechtsorganisation hatte versucht, den Einsatz gerichtlich stoppen lassen, da eine abschreckende Wirkung durch die Präsenz der Behörde befürchtet wurde. Zudem hatte die Trump-Regierung erstmals keine internationalen Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zugelassen. Damit stellte sie sich in eine Reihe mit Diktaturen wie Russland oder Belarus. In einigen US-Bundesstaaten sorgten Sturm und Regen für erschwerte Bedingungen. In Florida wurden wegen der Gefahr von Überschwemmungen 19 Wahllokale kurzfristig an andere Orte verlegt. Über den Bundesstaaten in der Mitte des Landes breitete sich Regen aus, betroffen waren unter anderem Iowa, Kansas und Texas.