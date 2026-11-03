Demokraten erobern Senat und Repräsentantenhaus bei US-Midterms

Die Demokraten gewinnen die Mehrheiten im US-Senat und Repräsentantenhaus. James Talarico und Adam Hamilton erzielen historische Siege in Texas und Kansas.

Bei den US-Parlamentswahlen am Dienstagabend haben die Demokraten entscheidende Gewinne erzielt, die die politische Landschaft im Land nachhaltig verändern könnten. Laut Berichten des Fernsehsenders CNN führte die Oppositionspartei in Dutzenden bisher von Republikanern gehaltenen Sitzen im Repräsentantenhaus. Auch im Senat zeichnete sich ein klarer Sieg ab, wobei die Demokraten der Partei von US-Präsident Donald Trump fünf Sitze abnahmen. Dieser Erfolg umfasst unter anderem einen Sitz in der Hochburg Texas, was als einer der größten Preise des Abends gefeiert wurde.

Historische Erfolge in Texas und Kansas

Der Demokrat James Talarico setzte sich gegen den Trump-Kandidaten Ken Paxton durch und beendete damit mehr als drei Jahrzehnte ungebrochener republikanischer Herrschaft im zweitgrößten US-Staat. Dies markiert einen signifikanten Wendepunkt in der regionalen Politikgeschichte. Parallel dazu feierten die Demokraten einen weiteren historischen Triumph in Kansas, wo der Staat traditionell tiefrot gewählt hatte. Dort wurde Adam Hamilton zum ersten demokratischen Senator seit neun Jahrzehnten gewählt, was auf eine Verschiebung der Wählerpräferenzen in diesem Bundesstaat hindeutet.

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Sieg von Gina Hinojosa und Roy Cooper

Neben den Senatswahlen gab es auch bei Gouverneurswahlen deutliche Niederlagen für die Republikaner. Die Demokratin Gina Hinojosa fegte Amtsinhaber Greg Abbott aus dem Amt in Texas, was als weiterer Schlag für die konservative Basis gewertet wird. Im benachbarten North Carolina entschied der Demokrat Roy Cooper die Wahl für sich. Der 69-jährige ehemalige Gouverneur setzte sich mit 60 Prozent der Stimmen gegen den von Präsident Donald Trump unterstützten Republikaner Michael Whatley durch. Cooper löst den republikanischen Senator Thom Tillis ab, der nach einem Zerwürfnis mit Trump seinen Rückzug angekündigt hatte.

Überraschungen in South Carolina und Ohio

Auch in South Carolina kam es zu einer Überraschung, als die Demokratin Annie Andrews den Sitz der Republikanerin Darline Graham eroberte. Andrews ist die erste Demokratin seit 28 Jahren, die in South Carolina einen Senatssitz gewinnt, obwohl weder Demokraten noch Republikaner bis vor wenigen Wochen mit einem offenen Rennen gerechnet hatten. In Ohio besiegte der demokratische Herausforderer Sherrod Brown den republikanischen Senator Jon Husted. Dieser Sieg gilt weithin als Denkzettel für Präsident Donald Trump, da zuvor sein Vize JD Vance diesen Sitz innehatte.

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Weitere wichtige Ergebnisse und Kandidaten

Im Südstaat Georgia wurde Jon Ossoff als Sieger erklärt und verteidigte seinen Sitz mit einer satten Mehrheit von 60 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses gilt er nun als möglicher Präsidentschaftskandidat der Demokraten für die Wahlen in zwei Jahren. Mit Spannung wurden auch die Ergebnisse aus Michigan erwartet, wo der Demokrat Abdul El-Sayed bei erst einem Drittel ausgezählter Stimmen vorlag. Er könnte der erste muslimische Senator der US-Geschichte werden. In New Hampshire setzte sich der demokratische Neuling Chris Pappas gegen den starken Ex-Senator John Sununu durch und wird der erste bekennende schwule US-Senator.

Reaktion von Trump und Wahldurchführung

US-Präsident Trump zeigte sich am Tag der Wahlen zunächst siegessicher und sagte gegenüber Fox News, dass die Ergebnisse besser sein würden, als man denkt. Am Wahlabend erklärte er jedoch in einem Interview mit der New York Times, dass er das Wahlergebnis anerkennen wolle. Trump hat mit desaströsen Beliebtheitswerten zu kämpfen, wobei viele seiner Wähler mit dem Iran-Krieg und hohen Benzinpreisen vor den Kopf gestoßen wurden. Laut dem Preisvergleichsdienst GasBuddy waren die Kraftstoffpreise am Dienstag so hoch wie noch nie an einem Wahltag. In mehreren Bundesstaaten, darunter North Carolina und Pennsylvania, gab es Probleme bei der Wahldurchführung, weshalb Landkreise die Öffnungszeiten der Wahllokale verlängerten.