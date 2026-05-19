Demografischer Tiefpunkt in Österreich: Die komplexen Gründe für sinkende Geburtenraten

Ein umfassender Bericht über den Rückgang der Fertilitätsraten in Österreich, die Rolle von wirtschaftlicher Unsicherheit und die notwendigen Reformen bei der Väterkarenz.

Österreich steht derzeit vor einer besorgniserregenden demografischen Herausforderung, die durch aktuelle Daten des Geburtenbarometers und Umfragen des Kinderwunschzentrums an der Wien deutlich wird. Die Fertilitätsrate ist auf einen neuen historischen Tiefststand von lediglich 1,29 Kindern pro Frau im Jahr 2025 gesunken, wobei die Tendenz weiterhin nach unten zeigt.

Dieser Rückgang ist kein plötzliches Phänomen, sondern das Ergebnis einer komplexen Verwebung aus wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Faktoren. Ein wesentlicher Aspekt ist die bewusste Verschiebung des Zeitpunkts der Familiengründung. Während Frauen früher bereits Anfang 20 mit der Planung von Kindern begannen, hat sich dieser Schwerpunkt heute auf das Ende der 30er Jahre verschoben. Der Grund hierfür liegt primär im Wunsch, zunächst eine fundierte Ausbildung abzuschließen und eine stabile berufliche Basis zu schaffen, bevor die Verantwortung für ein Kind übernommen wird.

Dennoch bleibt der Kinderwunsch bei vielen bestehen; etwa 65 Prozent der jungen Generation zwischen 1994 und 2010 möchten eigentlich Kinder haben. Dass dieser Wunsch oft unerfüllt bleibt, liegt maßgeblich an der finanziellen Instabilität. Fast die Hälfte der Befragten gibt an, dass Sorgen um die finanzielle Absicherung eine Familiengründung verhindern.

Zudem hat die geopolitische Lage einen massiven Einfluss: Die Inflation, die Nachwirkungen der Pandemie sowie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine haben zu einer spürbaren Verunsicherung geführt, die insbesondere bei jüngeren Frauen unter 25 Jahren zu einem Rückgang der Geburtenraten beigetragen hat. Neben den ökonomischen Hürden spielen tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen eine zentrale Rolle. Ein interessantes Phänomen ist die Diskrepanz im Bildungsniveau zwischen den Geschlechtern.

Da heutzutage deutlich mehr junge Frauen einen Universitätsabschluss erwerben als Männer, gestaltet sich die Partnerwahl für hochgebildete Frauen statistisch schwieriger, da sie oft Partner mit einem ähnlichen Bildungsstand suchen. Darüber hinaus haben sich die Erwartungen an die Partnerschaft gewandelt. Frauen legen heute deutlich mehr Wert auf eine gerechte Aufteilung der Hausarbeit und der Kinderbetreuung. Die Angst, dass die gesamte Care-Arbeit an ihnen hängen bleibt, während der Partner seine Karriere ungehindert fortsetzt, wirkt oft abschreckend.

Diese Sorge wird durch eine in Österreich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern defizitäre Kinderbetreuungsinfrastruktur verstärkt. Viele Frauen fürchten, dass eine Familiengründung zwangsläufig mit massiven beruflichen und finanziellen Einbußen verbunden ist, was dazu führt, dass sie trotz eines latenten Kinderwunsches darauf verzichten. Die politische Debatte konzentriert sich daher zunehmend auf die Reform der Väterkarenz, da die Kluft zwischen der Betreuung durch Mütter und Väter eklatant ist.

Während Mütter im Durchschnitt über 400 Tage in Karenz verbringen, sind es bei den Vätern lediglich neun Tage. Verschiedene Parteien schlagen hier unterschiedliche Lösungswege vor. Die ÖVP plädiert für eine höhere Akzeptanz der Väterkarenz in der Unternehmenskultur, um das Vorurteil zu entkräften, dass Betriebe durch die Abwesenheit von Vätern gefährdet würden. Die Neos setzen auf eine grundlegende Neuorganisation der Karenzmodelle, um Väter stärker in die aktive Betreuungsphase einzubinden.

Die FPÖ sieht hingegen die Notwendigkeit einer Imagekorrektur des traditionellen Familienbildes. Die Grünen verweisen auf die skandinavischen Vorbilder, in denen eine gleichberechtigte Aufteilung der Sorgearbeit bereits gesellschaftlicher Standard ist. Expertin Caroline Berghammer vom Institut für Demografie betont in diesem Zusammenhang, dass die reine Väterkarenz nicht ausreicht. Es müsse eine Kultur etabliert werden, in der Teilzeitmodelle für Männer auch nach der Karenzzeit völlig normal sind.

Nur wenn die gesellschaftliche Realität so angepasst wird, dass Väter mit Kinderwägen und reduzierten Arbeitszeiten zum Alltag gehören, kann die strukturelle Benachteiligung von Frauen abgebaut und die Geburtenrate langfristig stabilisiert werden





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