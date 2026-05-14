Delta Goodrem, the Australian singer, guarantees a top-notch performance with her song 'Eclipse' at the Eurovision Song Contest 2027. She aims to win the ESC for her homeland after nine years of participation. With her impressive performance during the rehearsals in the Wiener Stadthalle, she is currently ranked fourth among the competitors.

Delta Goodrem garantiert eine Top-Show auf Welt-Niveau mit ihrem Song " Eclipse ". Sie will nicht weniger, als den ESC für Australien gewinnen. Delta Goodrem tritt am 14.

Mai beim 2. ESC-Halbfinale an. Mit "Eclipse" will sie den Sieg nach Down Under holen, doch dort kann er 2027 nicht steigen. ("Lost Without You") will am 14.

Mai mit ihrem Song "Eclipse" im zweiten ESC-Halbfinale aufsteigen. Danach hat sich die 41-Jährige ein höheres Ziel gesteckt: Sie will endlich den Sieg für ihr Heimatland holen.

"Der Zeitpunkt war einfach nie der richtige", sagt die Musikerin, die wie die meisten ihrer Landsleute den ESC liebt. Neun Jahre lang war sie Coach bei "The Voice", ging auf Tournee und drehte Filme. Doch im Dezember 2025 sagte sie beim Song Contest zur. Seit 2015 ist Australien beim ESC dabei.

Doch was passiert bei einem Sieg? Die Regeln sind klar: Ein Land der Big Five würde den Wettbewerb übernehmen – höchstwahrscheinlich Deutschland. Goodrem lacht: "Das ist überhaupt kein Problem! Wir können Koalas ins Bild bringen, Kängurus, Emus und Tim Tams!

" Bei den Proben in der Wiener Stadthalle überzeugte die 41-Jährige mit einer Top-Performance, die viele Mitbewerber dagegen blaß aussehen ließ. Bei den Buchmachern liegt die Australierin mit "Eclipse" derzeit auf dem vierten Platz





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