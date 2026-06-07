Delfin-Weibchen erkennen aggressive Männchen wieder und meiden sie gezielt

Eine australische Studie zeigt, dass weibliche Große Tümmler ein ausgezeichnetes Gedächtnis für aggressive Männchen haben und diesen später ausweichen. Dieses Verhalten reduziert Stress und verbessert die Fortpflanzungschancen der Weibchen.

Große Tümmler (Tursiops truncatus) gelten als besonders intelligente Meeressäuger. Ihre kognitiven Fähigkeiten, ihr komplexes Sozialverhalten und ihre Fähigkeit zur Werkzeugnutzung faszinieren die Wissenschaft seit Jahrzehnten.

Doch ihre dunkle Seite zeigt sich besonders im Paarungsverhalten: Männchen bilden oft Allianzen, um Weibchen über Tage hinweg zu bedrängen und von Rivalen fernzuhalten. Diese aggressiven Strategien können für die Weibchen enormen Stress bedeuten. Eine aktuelle australische Studie, veröffentlicht im Fachjournal 'Animal Behaviour', zeigt nun, dass die Weibchen nicht völlig wehrlos sind. Sie können sich offenbar genau merken, welche Männchen besonders aufdringlich oder aggressiv waren.

Dieses Wissen nutzen sie gezielt, um zukünftige Begegnungen mit diesen Tieren zu vermeiden. Die Forschungsgruppe um Dr. Sarah L. King von der University of Western Australia beobachtete das Verhalten von Großen Tümmlern in der Shark Bay in Westaustralien über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren. Mittels Fotoidentifikation und Verhaltensanalysen verfolgten sie die Interaktionen zwischen bekannten Individuen.

Dabei zeigte sich ein klares Muster: Weibchen, die von bestimmten Männchen in der Vergangenheit belästigt oder verletzt worden waren, wichen diesen bei späteren Begegnungen konsequent aus. Sie änderten ihre Routen, tauchten länger oder suchten die Nähe anderer Weibchen. Dieses Verhalten deutet auf ein ausgezeichnetes Langzeitgedächtnis hin - die Delfine erkennen individuelle Artgenossen selbst nach Jahren der Trennung wieder. Die Studie liefert damit weitere Belege für die kognitive Komplexität dieser Tiere.

Das Wiedererkennen und aktive Meiden aggressiver Partner könnte den Weibchen helfen, Stress zu reduzieren und ihre Fortpflanzungschancen zu verbessern, indem sie sich auf weniger konfliktreiche Paarungen einlassen. Die Ergebnisse werfen auch neue Fragen zur Sozialstruktur der Großen Tümmler auf. Bislang nahm man an, dass die männlichen Allianzen die Haupttriebkraft der Delfingesellschaften sind. Nun zeigt sich, dass die Weibchen durch ihr Gedächtnis und ihre Vermeidungsstrategien eine aktive Rolle spielen.

Möglicherweise beeinflussen diese Entscheidungen die Dynamik der gesamten Population. Zudem könnte das Verhalten Auswirkungen auf den Artenschutz haben: In Gebieten mit starkem Tourismus oder Lärmbelastung könnten die Weibchen gestresster sein und seltener in der Lage, sich vor aggressiven Männchen zu schützen. Die Forscher planen nun, zu untersuchen, ob ähnliche kognitive Fähigkeiten auch bei anderen Delfinarten vorkommen.

Insgesamt zeigt die Studie, dass Delfine weit mehr sind als verspielte Tiere - sie sind Individuen mit komplexen sozialen Beziehungen und einer erstaunlichen Fähigkeit, aus Erfahrungen zu lernen und ihr Verhalten anzupassen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, ihren Lebensraum zu schützen und menschliche Störungen zu minimieren





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