DeepMind KI rettet Leben bei Hurrikan Isaias trotz Klimaschutz-Dilemma

Das NHC nutzt seit Juni 2025 Google-DeepMind KI-Modelle zur Sturmvorhersage. Die Technik erhöht die Genauigkeit, verbraucht aber fossile Energie in Rechenzentren.

Das Nationale Hurrikanzentrum der USA ( NHC) integriert seit vergangenem Jahr die KI-Modelle von Google in seine täglichen Prognosen, um die Folgen des Klimawandels besser zu bewältigen. Diese Entscheidung fällt in einem Moment, in dem das extreme El Niño-Phänomen zu einer steigenden Anzahl tropischer Wirbelstürme führt. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz verspricht präzisere Vorhersagen und somit einen besseren Schutz der Bevölkerung vor Naturkatastrophen. Gleichzeitig wirft der hohe Energieverbrauch dieser Rechenzentren Fragen zum Klimaschutz auf.

Einsatz von DeepMind KI seit Juni 2025

Das NHC hat Ende Juni 2025 damit begonnen, KI-Modelle systematisch in seine Arbeitsprozesse zu integrieren. Dan Brown, der Einsatzleiter des Hurrikanzentrums, bestätigte, dass die DeepMind-Modelle von Google 2026 in bestimmte Tools des Zentrums aufgenommen wurden. Diese Software dient der Unterstützung bei den Berechnungen zur Zugbahn und Intensität von Stürmen. Das NHC nutzt zudem KI-Modelle, die vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen und dem Nationalen Wetterdienst entwickelt wurden. Man beabsichtigt, künftig mit Google gemeinsam neue Modelle zu entwickeln.

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Vergleich mit traditionellen Wettermodellen

Vor dem Einsatz der künstlichen Intelligenz nutzte das NHC verschiedene Arten von Modellen zur Vorhersage tropischer Wirbelstürme. Dynamische Modelle verwenden Supercomputer, um die Gleichungen der Strömungslehre und Thermodynamik zu lösen, die die Atmosphäre bestimmen. Statistische Modelle stützen sich auf historische Zusammenhänge zwischen dem Verhalten von Stürmen und Variablen wie Ort und Datum. Hybridmodelle kombinieren Physik und Statistik. KI-Modelle lernen wie statistische Modelle aus großen Datensätzen, jedoch in weitaus größerem Umfang. Sie können zudem viel komplexere Muster erkennen.

Eine im August in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Studie von DeepMind ergab, dass Meteorologen durch das KI-Modell im Schnitt bei ihren Vorhersagen einen Tag gewinnen. Das bedeutet, dass Dreitagesvorhersagen damit so gut sind wie zuvor Prognosen für die nächsten zwei Tage. Beim Hurrikan Isaias, der Anfang Oktober im Südosten der USA wütete, erkannte das DeepMind-Modell bereits eine Woche vor seiner Entstehung, dass ein tropischer Wirbelsturm droht. Das Modell kann tausend mögliche Szenarien für jeden Wirbelsturm generieren und vorhersagen, welchen Weg er nehmen und wie heftig werden wird.

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Grenzen der Technologie und Expertise

Bei Isaias hätten die KI-Modelle hervorragende Ergebnisse geliefert, sagt Brown. Doch die Technologie habe ihre Grenzen. Es brauche immer noch Hurrikanexperten, die mit ihrer Erfahrung und ihrem Urteilsvermögen entscheiden, welche Modelle einen bestimmten Sturm am besten erfassen. Die Experten seien wichtiger denn je, ist der Meteorologe überzeugt. Ein Algorithmus kann zwar die Wahrscheinlichkeit einer Zugbahn angeben, berücksichtigt aber keine Echtzeitdaten von Flugzeugen und Satelliten, um die Struktur des Sturms zu bestimmen. Ferran Alet, der bei DeepMind an der Prognose von Wirbelstürmen arbeitet, betonte, dass es kein spezielles KI-Modell für Hurrikane gebe.

Wissenschaftler müssten daher auf Modelle für die Vorhersage des alltäglichen Wetters zurückgreifen. Extreme Wetterphänomene sind die größte Herausforderung für uns, sagt Alet. Sobald diese bewältigt sind, wird sich alles andere von selbst ergeben. Der Klimawandel führt dazu, dass Hurrikane stärker werden, mehr Regen mit sich bringen und sich langsamer fortbewegen. Dies verschlimmert die Auswirkungen der Stürme auf die betroffenen Regionen. Die Notwendigkeit präziser Vorhersagen steigt somit kontinuierlich an.

Klimabilanz und fossile Energie

Rechenzentren für künstliche Intelligenz verbrauchen viel fossile Energie und tragen damit zur Erderwärmung bei. Für den Einsatz bei der Wettervorhersage werden immer neue KI-Rechenzentren in den Vereinigten Staaten gebaut. Sie werden laut der Datenplattform Cleanview größtenteils mit Erdgas betrieben. Dies erhöht die klimaschädlichen Emissionen signifikant. Die Technologie hilft Meteorologen zwar, die Folgen des Klimawandels besser vorherzusagen, verursacht aber auch neue Umweltbelastungen. Diese Paradoxie stellt die Wissenschaft vor eine komplexe Herausforderung bei der weiteren Entwicklung der Systeme.