Deep Grief in Wohnhausanlage after Murder of 28-Year-Old Woman

A local sense of shock has taken hold in the condominium complex where a 28-year-old woman was found murdered. Neighbors are bewildered, many still in disbelief. One resident rings for words: 'The crime is terrible.' The massive police presence on Christmas Eve has particularly stuck in many minds.

Ein Lokalschreck ist in der Wohnhausanlage, in der eine 28-Jährige getötet wurde, die tiefe Trauer allgegenwärtig. Nachbarn sprechen verunsichert, viele sind noch immer fassungslos. Eine andere Bewohnerin ringt um Worte: 'Die Tat ist furchtbar.

' Besonders der massive Polizeieinsatz zu Christi Himmelfahrt hat sich bei vielen eingebrannt. 'Alles war voller Polizei am Feiertag', schildert ein Anrainer. Hatten Angehörige die junge Frau am 14. Mai in ihrer Wohnung in Kottingbrunn entdeckt.

Nach einem Urlaub hatten sie die 28-Jährige nicht mehr erreicht und sperrten schließlich mit einem Zweitschlüssel die Wohnung auf. Dort fanden sie den leblosen Körper der Sekretärin, sie wies mehrere Kopfwunden auf. Einsatzkräfte konnten nur mehr ihren Tod feststellen. Zunächst war unklar, wie die Frau verstorben ist.

Anfangs wurde ein schwerer Sturz oder Suizidversuch vermutet. Erst die Obduktion brachte die Wende: Bei der Tatwaffe soll es sich laut 'Krone' um eine Kleinkaliberwaffe, Kaliber 22, gehandelt haben. Der Schusskanal war wegen der kleinen Munition zu Beginn nicht eindeutig erkennbar. Österreichische Gewaltschutzzentren Tel.

: 0800 / 700 217 Ins Visier der Ermittler geriet rasch ein 27-jähriger Steirer, den die Frau laut 'Krone' über Facebook kennengelernt haben soll. Zwischen den beiden dürfte sich eine kurze Beziehung entwickelt haben. Der Verdächtige war Sportschütze und soll laut 'Krone' zehn Waffen besessen haben. Einige Tage nach der Tat war der Steirer auf dem Weg von Niederösterreich in die Steiermark.

Nach dem Besuch eines Mostheurigen wurde er auf der Autobahn mit seinem Motorrad gestoppt und festgenommen. Eine wichtige Rolle spielten auch Handydaten. Demnach sollen die 28-Jährige und der Verdächtige in engem Kontakt gestanden sein – teils soll esWurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten?

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