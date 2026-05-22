Debitkarten-Aktionen während der Feiertage: Bargeldlimits, Zahlungen und Online-Banking-Pause

Informationen über die Auswirkungen der Feiertage auf Debitkarten, Bargeldlimits, Zahlungen und den Online-Banking-Pause.

Grundfunktionen der Debitkarten bleiben über die Feiertage erhalten. Bargeld kann bis zu 400 Euro behoben werden, solange das insgesamt verfügbare Wochenlimit von 1.500 Euro noch nicht erreicht ist.

Zahlungen in Geschäften oder Lokalen und per Apple-/Google-Pay sind möglich, allerdings gilt das 1.500-Euro-Limit auch hierfür. Mit derzu buchen, muss wohl umplanen: Größere Online-Zahlungen für Flüge oder Hotels, die mit George freigegeben werden müssen, sind nicht möglich. Mit dem Jugendkonto spark7 sind keine Bargeldbehebungen und keine Zahlungen mit der Debitkarte möglich. Sparkarten können ebenfalls kein Geld beheben.

Bei größeren Zahlungen und Urlaubsplänen: Vorab genügend Bargeld abheben. Die Filialen schließen am Freitag um 12.30 Uhr, an diesem Tag können keine Konten oder Depots eröffnet werden. Bargeld-Einzahlungen funktionieren am SB-Gerät, Behebungen nur bis 400 Euro pro Tag. Andere SB-Services sind nicht verfügbar.

Wichtig: Das Online-Banking"George" macht komplett Pause. Heißt: kein Login, keine Überweisungen und keine Freigabe von Zahlungen. Montagvormittag, wenn die Umstellung planmäßig abgeschlossen wird, ist sofort schon die neue Kontonummer und in George einsehbar. Die Zugangsdaten bleiben gleich, Verknüpfungen zwischen den Bankprodukten werden automatisch aktualisiert.

Während es bei Kreditkarten keinerlei Änderungen gibt, ist bei Debitkarten und Indoor-Karten einiges zu beachten. Die neuen Bankomatkarten bekommen Kunden spätestens Anfang Juni per Post. Die bisherigen Karten können bis zum 30. August normal weiterverwendet werden, am 31.

August werden sie deaktiviert. Praktisch: Der PIN-Code bleibt derselbe.

Allerdings muss die Karte neu in Apple-/Google-Pay hinzugefügt werden. Für Zahlungsaufträge gilt: Bei Überweisungen wird automatisch die neue IBAN verwendet. Daueraufträge werden automatisch umgestellt und automatische Abbuchungen () funktionieren weiterhin. Eingehende Zahlungen an die alte IBAN kommen auch nach der Umstellung richtig an.

Dennoch sollten Personen, die regelmäßig auf das Konto einzahlen oder davon abbuchen, darüber informiert werden, dass sich die IBAN geändert hat (z: B. Arbeitgeber, Vermieter, Versicherungen, Energieversorger). Die Erste Bank bietet hierfür Musterformulare an. Überall, wo die IBAN hinterlegt ist, sollte die neue eingetragen werden (z. B. Krankenkasse, FinanzOnline, Amazon, PayPal, Abos wie Netflix oder Spotify usw. )





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