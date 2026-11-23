FPÖ-Chef Kickl und Landeshauptmann Kunasek argumentieren gegen die Umbenennung zu Wintermärkten. Sie sehen darin einen Angriff auf die österreichische Identität und Traditionen.

Die bevorstehende Adventszeit löst in Österreich eine intensive politische Auseinandersetzung über die korrekte Bezeichnung der traditionellen Festveranstaltungen aus. Während einige Initiativen eine neutrale Terminologie wie Wintermarkt propagieren, sehen führende Politiker der Freiheitlichen Partei Österreichs ( FPÖ) in dieser Entwicklung eine fundamentale Bedrohung der heimischen Kultur. Der Parteiobmann Herbert Kickl und der steirische Landeshauptmann Stefan Kunasek haben ihre Positionen zur Wahrung des historischen Namensstandards deutlich gemacht.

Kickl warnt vor Rückdrängung von Traditionen

Herbert Kickl interpretiert die Forderung nach einer Umbenennung nicht als bloße sprachliche Anpassung, sondern als Ausdruck eines tieferen kulturellen Wandels, den er kritisch begleitet. Er betont ausdrücklich, dass die gewachsenen Bräuche der österreichischen Bevölkerung in der gegenwärtigen Zeit zunehmend in den Hintergrund gedrängt würden. Für ihn steht fest, dass die Freiheitlichen an der Bezeichnung Christkindlmarkt festhalten werden, um der wahrgenommenen falschen Toleranz entgegenzuwirken.

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Kunasek sieht Steiermark auf gutem Weg

Stefan Kunasek, der Landeshauptmann der Steiermark, äußert sich hingegen zuversichtlich über die Situation in seiner Bundesländer. Er stellt heraus, dass die steirischen Christkindlmärkte und Weihnachtsmärkte weiterhin von hoher Qualität sind und das regionale Brauchtum erfolgreich gelebt wird. Im Gegensatz zu den Bedenken auf nationaler Ebene sieht er die lokale Durchführung der Veranstaltungen in der blau-grünen Koalition nicht in Gefahr.

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Kritik an Angriffen auf den Krampus

Neben der reinen Namensfrage beschäftigt Kunasek auch die jüngsten Vorfälle im Zusammenhang mit der Figur des Krampus. Er bezeichnet die Angriffe auf die traditionell gekleideten Darsteller als trauriges Zeichen für den aktuellen gesellschaftlichen Zustand. Der Landeshauptmann fordert daher entschieden die volle Härte des Gesetzes für die Täter ein, um derartige Übergriffe auf das kulturelle Erbe zu unterbinden und die Sicherheit der Akteure zu gewährleisten.

Politische Einordnung der Zuwanderungspolitik

Herbert Kickl verknüpft die ablehnende Haltung gegenüber der Umbenennung eng mit der Gesamtbewertung der Migrationspolitik der vergangenen Jahre. Er argumentiert, dass Personen, die solche Veränderungen erzwingen wollen, Schwierigkeiten darstellen, um Österreich voranzubringen. Aus seiner Sicht sind diese Aktionen die direkten Ausläufer der als verfehlten angesehenen Zuwanderungspolitik der letzten Jahrzehnte, die die Identität des Landes aushöhlen würden.