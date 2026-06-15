Debatte um Strafalter: Jugendkriminalität in Wien Döbling

Nach einer Serie von Einbrüchen und Raubüberfällen in Wien Döbling wird über eine Absenkung des Strafalters diskutiert. Während der Bezirksvorsteher eine Anpassung des Jugendstrafrechts fordert, lehnt das Justizministerium dies ab und setzt auf pädagogische Maßnahmen. Ein neues Wiener Projekt soll Intensivtäter frühzeitig behandeln.

Nach einer Serie von Einbrüchen und Raubüberfällen im Wiener Bezirk Döbling fordern Sicherheitspolitiker eine Absenkung des Strafalter s. Aktuell sind Kinder unter 14 Jahren nicht strafmündig.

Der Bezirksvorsteher Daniel Resch von der ÖVP möchte daher eine Diskussion über eine Herabsetzung des Strafalters anstoßen, da in einer polizeilichen Aktion fast zwanzig Jugendliche überführt wurden, von denen etwa ein Drittel unter 14 Jahre alt war und damit keine strafrechtlichen Konsequenzen zu fürchten hat. Resch warnt, dass bei einem Nicht-Eingreifen eine kriminelle Karriere vorgezeichnet sein könnte und das Jugendstrafrecht nicht mehr den Herausforderungen einer immer jüngeren Tätergeneration gerecht werde.

Das Justizministerium, das von Anna Sporrer von der SPÖ geleitet wird, lehnt eine Absenkung des Strafalters jedoch ab. Man betont, dass Kinder erzogen, nicht eingesperrt werden sollten. Stattdessen setze man auf gezielte Hilfsangebote und sozialpädagogische Maßnahmen, die bereits an der Schwelle zur Straffälligkeit ansetzen.

In Wien gibt es laut Polizei mehrere Hundert Jugendliche, die diese Schwelle bereits überschritten haben und pro Monat mehr als drei Straftaten begehen. 81 gelten als Intensivtäter, die pro Jahr mindestens eine schwere Straftat wie Raub oder schwere Körperverletzung begehen. Von diesen leben 70 bei ihren Eltern, elf in einer Wohngemeinschaft der Kinder- und Jugendhilfe MA 11. International wird das Thema vor allem in Schweden heiß diskutiert, wo die Strafmündigkeit traditionell bei 15 Jahren liegt.

Dort rekrutieren kriminelle Banden gezielt Kinder unter 15 Jahren als Auftragskiller, da ihnen bisher keine Haftstrafen drohen. Eine liberalkonservative Regierung wollte das Strafalter auf 13 absenken, scheiterte jedoch an Widerständen in den eigenen Reihen. Aktuell wird nun über 14 Jahre diskutiert. In Schweden könnten verhaltensauffällige Kinder frühzeitig erfasst werden, bevor sich kriminelle Muster verfestigen.

Echte Gefängnisstrafen drohen erst ab dem 15. Lebensjahr, jedoch können Kinder ab zehn Jahren über einen bestimmten Zeitraum in eine geschlossene Institution wie ein Jugendheim oder eine Beobachtungsstation eingewiesen werden. In Wien startet noch im Juni ein Projekt für die umtriebigsten Intensivtäter: eine geschlossene Wohngemeinschaft mit bruchsicherem Glas und Sicherheitstüren, in der Straftäter zwischen elf und 13 Jahren für sechs bis zwölf Wochen angehalten werden können. Die sogenannte Auszeit-WG bietet höchstens zwei Kindern gleichzeitig Platz.

Sie werden auf je einem Stock eines Hauses in Wien Simmering untergebracht und umfassend von Sozialarbeitern, Psychologen, Ergotherapeuten, Tierpädagogen, Heilstättenlehrern und Anti-Gewalttrainern betreut. Die Kosten belaufen sich auf jährlich 800.000 Euro. Die österreichische Regierung arbeitet unter Federführung des Justizministeriums an einem bundesweiten Gesetz, das solche Freiheitsbeschränkungen für Kinder zu pädagogischen Zwecken vorsieht und auf den Erfahrungen der Wiener Auszeit-WG aufbauen soll





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