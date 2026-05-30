Mehr als 1.000 Athleten bestiegen den DC Tower in Wien, erreichten das 58. Stockwerk und traten gegen sich selbst an. Kids Run, Feuerwehr, soziale Projekte, Kreativwettbewerbe - die Veranstaltung vereint Sport, Gemeinschaft und Fundraising in der Donau City.

Der DC Tower Run in Wien erreichte in diesem Jahr einen neuen Rekord. Mehr als tausend Athleten meldeten sich am vergangenen Freitag zur Herausforderung, das größte Bürogebäude Österreichs - der DC Tower - über das Treppenhaus hinaufzumasseln.

Das Ziel hinstand setzte sich ein Lauf auf das 58. Stockwerk, also insgesamt 1.412 Stufen. Neben den Erwachsenen zog die Veranstaltung auch das jüngere Publikum an, denn im Kids Run durften 222 Kinder die speziell dafür angelegte Strecke antreten. Die Veranstaltung feierte ihren Auftakt in der Donau City und wurde von einer großen Anzahl an Mitmachstationen, gastronomischen Angeboten sowie Vorführungen lokaler Einsatzorganisationen begleitet.

So kombinierte der DC Tower Run Sport, Gemeinschaft und ein starkes Bewusstsein für die Vereine der Nachbarschaft. Laut dem Tower-Manager David Friedl hat sich das Event seit seiner ersten Ausgabe sowohl sportlich als auch als fester Bestandteil des Bürger- und Mieterlebens der DC Tower Auberge etabliert. Unter den Teilnehmern befanden sich auch bekannte Social-Media-Sportler wie Matti und Jan Waldner, die unter dem Pseudonym stew.crew agieren. Sie gehörten dem Flagfootball-Team Vienna Sentinels an.

Zusätzlich traten mehrere Angehörige der Berufsfeuerwehr Wien an, wobei einige ihrer Kollegen den Lauf mit Schutzausrüstung und zusätzlichem Gewicht absolvierten. Dieser zusätzliche Aufwandsfaktor hat die Athleten herausgefordert, nicht nur körperliche Fitness, sondern auch mentale Stärke zu zeigen. Auf der Herrenkategorie setzte sich Christian Riedl aus Deutschland mit einer eindrucksvollen Zeit von 5:54 Minuten durch. Darauf folgte die Kroatin Tea Faber, die die Damenkategorie mit 7:01 Minuten gewann, knapp hinter der österreichischen Annemarie Wilhelm, die den zweiten Platz belegte.

Der DC Tower Run bot nicht nur sportlichen Wettkampf, sondern auch ein buntes Rahmenprogramm. Ein Kreativwettbewerb für Teilnehmende in Verkleidung sorgte für besonders unterhaltsame Momente, während Verleihungen mit Lichtblick auf die Volunteering- und Community-Arbeit hinwiesen.

Zudem wurde erneut für den Lichtblickhof gesammelt - eine wichtige Initiative, die im Herzen der Donau City du Italienische Bewohnern und komplexen Lebenssituationen dient. Die dabei gesammelten Mittel wurden in Form eines Spendenschecks in Höhe von 4.500 Euro an die zuständige Organisation übertragen. Dieser Soli Kset genügend. Der Event ging also noch lange nach seinem sportlichen Abschluss ein und symbolisierte die Gemeinschaft und den Zusammenhalt, die die Einwohner der Donau City sowie alle Akteure der Sport- und Freiwilligengemeinschaft teilen.

Der DC Tower Run wird darauf hoffen, mit jeder Ausgabe erneut die Szene zu inspirieren und sportliche Kultur mit sozialen Zielen zu verbinden. Neben seiner eigenen Attraktivität zählt der DC Tower Run inzwischen zu den wichtigsten Sportveranstaltungen für die Region. Die große Beteiligungszahl, grünen Sport wie Klettern, die stark betontos gerahmung, viel versprechende Perspektiven für die Gemeinschaft und erste Erfahrung aus den jeweiligen Abend door, haben alle zu seinem großartigen Image gemacht.

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Diese Interpretation stützt als text zu. Rogber. Die Veranstaltung wurde von einer Vielzahl von Partnern unterstützt, darunter lokale Unternehmen, die die Teilnehmer bewerten und mit Prämie verknüpfen. Während des Events fand auch ein Wettbewerb für die Teilnehmer, die mit Kostümen anruft, probierten Landwelten.

Der DC Tower Run ambitionär. Es ist interessant, wenn man die `Tipp` und Schildwertung hervorhebt





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