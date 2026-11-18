Das OLG Hamm hält die DAZN-Preiserhöhungen für rechtswidrig. Kunden, die Geld zurückfordern, brauchen bestimmte Nachweise.

Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm hat entschieden, dass die Preisanhebungen beim Sport-Streaminganbieter DAZN in den Jahren 2021 und 2022 rechtswidrig waren. Ursache ist eine Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die DAZN das einseitige Recht zur Preisanhebung einräumte. Nach Mitteilung des Gerichts ist diese Bestimmung unwirksam.

Das Gericht sieht darin eine unangemessene Benachteiligung der Verbraucher. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, denn DAZN kann Revision beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe einlegen (Az.: 12 VKl 1/24). Das OLG spricht von einer historischen Entscheidung.

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DAZN-Preiserhöhungen: Was das OLG Hamm entschieden hat

Das OLG Hamm hat die Preisanhebungen für Monats- und Jahresabos von DAZN für rechtswidrig erklärt, weil die zugrunde liegende Preisklausel unwirksam ist. Damit erhalten betroffene Kunden eine rechtliche Grundlage für Rückforderungen.

DAZN hatte den Preis des Monatsabos im Jahr 2021 von 11,99 auf 14,99 Euro angehoben. Ein Jahr später stieg er von 14,99 auf 29,99 Euro. Auch die Gebühren für das Jahresabo wurden nach Angaben der Verbraucherschützer drastisch erhöht.

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Gegen diese Preiserhöhungen hat die Bundeszentrale der Verbraucherzentralen eine Abhilfeklage eingereicht. Das Verfahren stützt sich auf das Verbraucherrechtedurchsetzungsgesetz, das seit 2023 gilt.

Das Gericht betont, dass damit erstmals in der Geschichte dieses Gesetzes ein stattgebendes Abhilfegrundurteil erlassen wurde. Dabei ging es nicht nur um Rechtsfragen, sondern auch um die praktische Frage, wie zu viel gezahltes Geld an Verbraucher und Verbraucherinnen zurückfließen kann.

Nachweispflichten für Rückforderungen bei DAZN

Wer bei DAZN Geld zurückfordern will, muss laut Urteil des OLG Hamm unter anderem eine Meldeadresse in Deutschland nachweisen. Diese Vorgabe gilt als Voraussetzung für einen Anspruch auf Rückzahlung.

Zudem müssen Betroffene sich im Klageregister für das Verfahren eingetragen haben und einen schriftlichen Abo-Nachweis erbringen. Ersatzweise genügt ein Kontoauszug mit Zahlungsbelegen vor und nach der Preiserhöhung.

Laut Mitteilung der Verbraucherschützer haben sich in diesem Fall fast 8.800 DAZN-Kunden der Klage angeschlossen. Sie mussten sich bis zum 25. September ins Klageregister eintragen.

Stellungnahmen von DAZN und Verbraucherzentrale

DAZN nimmt die Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm nach Angaben eines Unternehmenssprechers zur Kenntnis. Das Urteil und seine Begründung würden nun sorgfältig geprüft.

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Der Sprecher erklärte, offen sei noch, ob die Entscheidung rechtskräftig werde und welche konkreten Folgen sich für die zur Klage angemeldeten Kundinnen und Kunden ergeben.

Ramona Pop, Vorständin der Verbraucherzentrale, sieht in dem Urteil eine Bestätigung für kollektive Rechtsdurchsetzung. Ein Rechtsstaat müsse dafür sorgen, dass auch Menschen ohne eigene Anwaltskanzlei zu ihrem Recht kommen. Sammelklagen der Verbraucherzentrale seien dafür ein geeignetes Mittel und verhinderten, dass sich Unternehmen durch Unrecht bereichern.

Weiteres Verfahren und mögliche Rückerstattung

Das Verfahren ist mit diesem Urteil noch nicht beendet. Der 12. Zivilsenat des OLG Hamm hat die Streitparteien aufgefordert, schriftliche Vergleichsvorschläge zu machen.

Bleiben solche Vorschläge aus und verzichtet DAZN auf die Revision vor dem Bundesgerichtshof, würde das Urteil rechtskräftig. Das OLG würde dann das sogenannte Abhilfeverfahren fortsetzen.

In einem weiteren Urteil würde der Senat anschließend erläutern, wie das erste Urteil umgesetzt werden soll. Konkret geht es dabei um die Frage, wie die zu viel gezahlten Abopreise an die Kunden erstattet werden.