DAX-Konzerne schütten trotz Krise Rekorddividenden aus

Trotz Wirtschaftskrise zahlen die 40 DAX-Unternehmen 2025 Rekorddividenden von 56,7 Milliarden Euro. Besonders überraschen die Ausschüttungen der Autobranche, während der Finanzsektor den größten Anteil stellt.

Trotz der anhaltenden Wirtschaft skrise haben die größten deutschen Börse nkonzerne im Jahr 2025 Rekorddividenden an ihre Aktionäre ausgeschüttet. Die 40 DAX -Unternehmen zahlten insgesamt etwa 56,7 Milliarden Euro aus, wie Berechnungen der Dekabank zeigen.

Das entspricht einem Anstieg von rund 3,8 Milliarden Euro gegenüber den Erwartungen und markiert einen neuen Höchststand. Besonders überraschend waren dabei die Dividenden der krisengebeutelten Automobilbranche. Während man allgemein von deutlichen Kürzungen ausgegangen war, erhöhte BMW seineDividende je Aktie sogar leicht im Vergleich zum Vorjahr. Mercedes und Volkswagen reduzierten ihre Ausschüttungen zwar, jedoch weniger stark als befürchtet.

Der Finanzsektor stellte mit rund 15 Milliarden Euro den größten Posten bei den Dividendenzahlungen, wobei insbesondere die Rückversicherer Münchener Rück und Hannover Rück hervorstachen. Es folgten die Industrieunternehmen mit etwa 12 Milliarden Euro und die Autobranche mit 9,6 Milliarden Euro. Die größten Einzelzahler im DAX blieben erneut die Allianz, die Deutsche Telekom und Siemens. Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte bei der Dekabank, bewertete die Aussichten für Aktionäre weiterhin positiv.

Zwar sei das globale Umfeld durch Konflikte wie den Iran-Krieg angespannt, doch dank einer stabilen Weltwirtschaft seien die DAX-Konzerne bisher kaum beeinträchtigt. Im Gegenteil: Die Berichtssaison des ersten Quartals verlief erfreulich, und auch für das zweite Quartal wird erwartet, dass die Unternehmensgewinne das Vorjahresniveau übertreffen. Dividenden ermöglichen es Aktionären, direkt am Geschäftserfolg eines Unternehmens teilzuhaben. Auch wenn die deutsche Wirtschaft insgesamt in der Krise steckt, ist zu beachten, dass die DAX-Konzerne etwa 80 Prozent ihres Umsatzes im Ausland erwirtschaften.

Dieses internationale Engagement hat Branchen wie Banken und Versicherungen ermöglicht, im Jahr 2025 sogar Rekordergebnisse zu erzielen. Langfristige Studien belegen zudem, dass Dividenden einen erheblichen Anteil an der Gesamtrendite von Aktien ausmachen und für viele Anleger einen zentralen Grund für die Investition in blue-chip-Aktien darstellen. Die anhaltende Höhe der Ausschüttungen trotz heimischer Wirtschaftsprobleme unterstreicht die globale Ausrichtung und Widerstandsfähigkeit dieser Konzerne





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