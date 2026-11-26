Spanien besiegt Österreich im Davis-Cup-Viertelfinale mit 2:0 in Bologna. Daniel Mérida und Rafael Jódar sorgen für den Sieg trotz Ausfalls von Carlos Alcaraz.

Im Viertelfinale des Davis Cup s ist das Team von Österreich in der italienischen Stadt Bologna am Mittwochabend gegen Spanien mit 0:2 Punkten unterlegen. Die Iberer konnten sich diesen Sieg leisten, da der Top-Spieler Carlos Alcaraz nicht im Kader stand, sondern nur als Zuschauer anwesend war. Die spanischen Vertreter Daniel Mérida und Rafael Jódar übernahmen die Verantwortung im Einzel und sicherten ihren Nationen den Einzug in die nächste Runde.

Meisterliche Leistungen der spanischen Spieler

Daniel Mérida trat im ersten Einzel gegen den österreichischen Debütanten Joel Schwärzler an und setzte sich deutlich mit 6:4 und 6:4 durch. Mérida nutzte seine Erfahrung und technische Überlegenheit aus, um die Partie sicher zu gestalten. Im zweiten Einzel zeigte Rafael Jódar gegen Jurij Rodionov eine starke Aufholjagd. Jódar verlor den ersten Satz mit 2:6, gewann aber die folgenden beiden Sätze mit 6:0 und 6:1.

Also read Bitteres Davis-Cup-Aus für Deutschland im Viertelfinale

Kapitän Jürgen Melzer analysiert das Team

Österreichs Kapitän Jürgen Melzer erkannte an, dass Spanien das bessere Team war und die entscheidenden Punkte besser kontrollierte. Trotz der Niederlage ist das ÖTV-Team zum zweiten Mal in Folge für das Finalturnier der acht besten Mannschaften qualifiziert. Dieser Erfolg ist bemerkenswert, da größere Tennisnationen wie die USA, Australien oder Frankreich in Bologna nicht vertreten waren.

Ranglistenanalyse und talentierte Nachwuchsspieler

Nur Südkorea und Österreich stellten unter den qualifizierten Mannschaften keinen Spieler in den Top 100 der Weltrangliste. Zu den österreichischen Spielern gehörten Jurij Rodionov mit Platz 119, der rekonvaleszente Sebastian Ofner auf Platz 122 sowie Filip Misolic auf Platz 545. Lukas Neumayer auf Rang 157 und Joel Schwärzler auf Rang 170 werden 2027 versuchen, den nächsten Schritt nach vorne zu machen.

Advertisement

Schwärzlers Debüt und taktische Aspekte

Joel Schwärzler zeigte als 20-Jähriger Potenzial, verließ aber manchmal die nötige Ruhe im Spielaufbau. Sein neuer Trainer Günter Bresnik wird sich auf Tenerifa während der Saisonvorbereitung auf die Beinarbeit konzentrieren. Gegen Mérida ließ Schwärzler in den ersten beiden Aufschlagspielen Breakchancen ungenutzt, was am Ende spielentscheidend war.

Ausblick auf die Qualifikation im Jahr 2027

Rafael Jódar dominierte nach dem ersten Satz gegen Rodionov und verwies darauf, warum er zu den besten Spielern der Welt gehört. Die österreichischen Spieler respektierten die Entwicklung Jódars, der sich seit dem Juniorenfinale der French Open 2024 enorm gesteigert hat. Am Sonntagmittag erfährt Österreich seinen Gegner für die erste Qualifikationsrunde im Frühjahr 2027 und möchte in einem Jahr wieder in Bologna antreten.