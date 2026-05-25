Davina und Shania Geiss: Brust-OP und unterschiedliche Ergebnisse

Die Schwestern Davina (22) und Shania Geiss (21) haben sich gemeinsam die Brüste vergrößern lassen. Beide haben unterschiedliche Ergebnisse erzielt. Davina hat einen deutlich kurvigeren Auftritt, während Shania elegant mit neuen Rundungen auftritt.

Davina (22) und Shania Geiss (21) stehen seit ihrer Kindheit im Rampenlicht. Nun sprechen die Schwestern zum ersten Mal offen über ihre Brüste. Beide haben sich gemeinsam die Brüste vergrößern lassen.

Dabei haben sie unterschiedliche Ergebnisse erzielt. Davina hat laut der "Bild" heute einen deutlich kurvigeren Auftritt. Ihre neue Oberweite präsentiert die älteste Geiss-Tochter sehr selbstbewusst in den sozialen Medien. Auf der anderen Seite zeigt sich Shania in einem schlanken, mondänen Look.

Beide wollten offenbar genau dies erreichen. Auf dem Red Carpet lieferten die Schwestern ab. Davina setzt ihre femininen Kurven und auffälligen Proportionen ein und Shania zeigt sich elegant mit neuen Rundungen. Die Familie Geiss begleitet das Thema Brust-OP seit Jahrzehnten.

Carmen Geiss verheimlichte ihre Eingriffe nie. Ihre erste Brustvergrößerung hatte sie mit 22 Jahren. Während der Schwangerschaften mit Davina und Shania veränderte sich ihr Körper extrem. Zeitweise hatte Carmen sogar eine BH-Größe von 100 H. Gegenüber der "Bild" erzählte Carmen einst: "Das war während der Schwangerschaften mit meinen Töchtern und kam durch den Milcheinschuss.

Ich hätte nicht gedacht, dass da trotz Silikon noch so viel reinpasst.

" Die riesige Oberweite sorgte für Probleme. Nach Shanias Geburt verrutschte laut Carmen ihr Silikon durch die Brustfalte. Sie musste sich danach noch vier weitere Operationen unterziehen. Carmen soll mit den Ergebnissen unzufrieden gewesen sein.

Für Davina und Shania waren die Eingriffe eine Antwort auf die starken körperlichen Veränderungen nach ihrem Gewichtsverlust. Beide hätten viel an Oberweite verloren und fühlten sich zunehmend unwohl





oe24at / 🏆 3. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brust-OP Schwestern Davina Shania Geiss Körper Schwangerschaft Oberweite Problemen Operationen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Die bekannt gewordenen Geiss-Töchter Davido und Silve stimmen sich einer Brustoperation zu - Interview und KonsequenzenDie bekannt gewordenen Geiss-Töchter Davido und Silve unterzogen sich einer Brustoperation. Sie sprachen offen über ihre Ängste, Schmerzen und Reaktionen. Die Operation ist für beide eine positive Erfahrung.

Read more »

Geiss-Töchter gingen gemeinsam zu Brust-OPDie Töchter des deutschen Unternehmers Robert Geiss und seiner Ehefrau Carmen haben sich – trotz ihres jungen Alters – einer Brustvergrößerung ...

Read more »

Carmen GeissCarman Geiss hat bei der Preisverleihung von Cannes heftige Kritik unter Nacht erhalten, nachdem sie mit einer goldenen Robe aufgetreten ist und daical dass das Ent psyche t des Gesicht stark verandert gsieht ist.

Read more »

Ärger nach Brust-OP! Davina diskutiert mit ArztBrust-OP bei Davina Geiss: In 'We Love Monaco' sprechen Davina und Shania offen über ihre Beauty-Eingriffe und die Folgen der Operation.

Read more »