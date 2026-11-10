David Walliams Vorwürfe sexueller Übergriffe und BBC-Reaktion

Schwere Vorwürfe gegen David Walliams: BBC entfernt Little Britain, Agentur kündigt Kooperation. Polizei prüft Anzeigen nach Recherchen von Guardian und ITV.

Die britische Medienlandschaft ist durch schwere Anschuldigungen gegen den bekannten Komiker und Autor David Walliams erschüttert worden. Eine gemeinsame, dreijährige Recherche des britischen " Guardian" sowie von ITV News wirft ein völlig neues Licht auf die Person des 55-Jährigen. Die Enthüllungen betreffen insbesondere das Verhalten Walliams' gegenüber minderjährigen Mädchen in der Vergangenheit und haben zu sofortigen beruflichen Konsequenzen geführt.

Schwerwiegende Vorwürfe aus dem Jahr 2007

Die schwerwiegendsten Aussagen stammen von einer Frau, die zum Zeitpunkt der geschilderten Ereignisse angeblich erst 15 Jahre alt war. Ihre Geschichte beginnt im Jahr 2007, als Walliams bereits zu den bekanntesten Komikern Großbritaniens gehörte und 36 Jahre alt war. Nach Angaben der heute erwachsenen Frau kontaktierte er sie überraschend über die soziale Plattform MySpace. Diese Aufmerksamkeit eines prominenten Fernsehstars war für den Teenager ungewöhnlich.

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Später lud Walliams das Mädchen in sein Londoner Stadthaus ein, dessen Wert damals mit rund 3,2 Millionen Pfund angegeben wurde. Dort soll es nach ihrer Darstellung zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein. Die Frau bezeichnet das Erlebnis gegenüber den recherchierenden Journalisten ausdrücklich als sexuelle Gewalt. Eine unabhängige gerichtliche Feststellung zu diesem behaupteten Vorfall liegt jedoch nicht vor.

Weitere Anschuldigungen und Machtgefälle

Neben der ersten Zeugin sprachen die Journalisten auch mit einer weiteren Frau, die Walliams nach eigenen Angaben als 15-Jährige kennengelernt hatte. Unter dem Pseudonym "Alex" berichtet sie von einer Begegnung bei einer "Little Britain"-Veranstaltung im Jahr 2004. Damals übergab sie dem Schauspieler selbst geschriebene Drehbücher und ihre Kontaktdaten. Anschließend soll Walliams sie angerufen und ihr Unterstützung bei ihren beruflichen Ambitionen angeboten haben.

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Über einen längeren Zeitraum blieben die beiden telefonisch und per E-Mail in Kontakt. Die Frau wirft dem Schauspieler vor, das Machtgefälle zwischen einem berühmten Erwachsenen und einer jungen Bewunderin ausgenutzt zu haben. Laut ITV entwickelte sich später, als sie 17 war, eine sexuelle Beziehung. Auch diese Anschuldigungen bestreitet Walliams entschieden.

Ablehnung der Vorwürfe durch David Walliams

Der britische Komiker hat sämtliche Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens zurückgewiesen. In einer schriftlichen Stellungnahme an die Journalisten betont er, kein Sexualstraftäter zu sein und keine Gesetze gebrochen zu haben. Gleichzeitig räumt Walliams ein, sich in früheren unverbindlichen Beziehungen mitunter gedankenlos verhalten und die Gefühle anderer Menschen nicht ausreichend berücksichtigt zu haben.

Dass er seine Bekanntheit gezielt ausgenutzt habe, um Frauen zu manipulieren oder zu sexuellen Kontakten zu bewegen, weist er jedoch entschieden zurück. Er bestreitet damit die Kernpunkte der Anschuldigungen, dass es sich um missbräuchliches Verhalten handelte, das auf der Ausnutzung seiner Prominenz basierte. Seine Verteidigung konzentriert sich darauf, dass keine gesetzlichen Grenzen überschritten wurden.

Karriere-Konsequenzen und offizielle Stellungnahmen

Die Vorwürfe haben dennoch erhebliche Auswirkungen auf Walliams' Karriere gehabt. Die BBC entfernt derzeit unter anderem "Little Britain" und weitere Sendungen mit dem Schauspieler aus ihrem Streamingangebot. Auch seine Literaturagentur Independent Talent Group hat die Zusammenarbeit beendet. Walliams hatte zuvor versucht, die Veröffentlichung der Anschuldigungen gerichtlich zu verhindern, doch ein Londoner Richter lehnte den entsprechenden Antrag ab.

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Die Entscheidung des Richters ging ausschließlich um die Zulässigkeit der Berichterstattung und nicht um die Frage, ob die Vorwürfe zutreffen. Für die Frauen, die nun an die Öffentlichkeit gegangen sind, ist die Veröffentlichung der Recherche ein bedeutender Schritt. Ob aus den Anschuldigungen strafrechtliche Ermittlungen entstehen, bleibt abzuwarten. Die Londoner Metropolitan Police hat sich inzwischen zu den Enthüllungen geäußert und bestätigt, dass ihr zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine entsprechenden Anzeigen wegen sexueller Übergriffe vorlagen. Sollten Betroffene melden, würden ihre Aussagen sorgfältig geprüft.