David Walliams: BBC entfernt Serien nach Missbrauchsvorwürfen aus dem Angebot

Nach schweren Vorwürfen gegen David Walliams entfernt die BBC Little Britain, Doctor Who und weitere Sendungen vorerst aus dem Angebot.

Der britische Komiker und Kinderbuchautor David Walliams (55) gerät wegen schwerer Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens zunehmend unter Druck. Die BBC nimmt deshalb seine bekannteste Comedyserie Little Britain vorerst aus dem Angebot des Senders. Die Vorwürfe wurden am Dienstag durch eine gemeinsame Recherche des Guardian und von ITV News öffentlich.

Mehrere Frauen werfen Walliams vor, seine Bekanntheit ausgenutzt zu haben, um sich ihnen anzunähern. Einige von ihnen waren nach eigenen Angaben zum Zeitpunkt der geschilderten Ereignisse erst 15 Jahre alt.

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BBC überprüft alle Produktionen mit Walliams

Die BBC prüft ihr gesamtes Programm, in dem David Walliams auftritt oder an dem er als Autor beteiligt war. Die Überprüfung betrifft damit nicht nur Little Britain, sondern sämtliche entsprechenden Inhalte.

Ein BBC-Sprecher erklärte, es handle sich um schwerwiegende Vorwürfe. Deshalb würden alle betroffenen Produktionen derzeit geprüft, während ausgewählte Sendungen aus dem Angebot entfernt werden.

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Zu den betroffenen Titeln gehört die Comedyserie Come Fly With Me, in der Walliams gemeinsam mit Matt Lucas auftrat. Außerdem wurden einzelne Folgen der Unterhaltungsshows The Wheel und Would I Lie To You? aus dem BBC iPlayer genommen.

Überraschend ist, dass auch die Science-Fiction-Kultserie Doctor Who betroffen ist. Die Folge The God Complex aus dem Jahr 2011, in der Walliams einen Außerirdischen namens Gibbis spielte, wurde ebenfalls entfernt.

Walliams weist Vorwürfe zurück und verweist auf frühere Entschuldigungen

David Walliams bestreitet die Anschuldigungen nach Angaben seiner Seite entschieden. Er betont, kein Sexualstraftäter zu sein und keine Gesetze gebrochen zu haben.

Gleichzeitig räumt Walliams ein, sich in früheren Beziehungen teilweise gedankenlos verhalten und die Gefühle anderer Menschen nicht ausreichend berücksichtigt zu haben. Eine Frau behauptet laut den Recherchen, Walliams habe sie als 15-Jährige in seinem Haus sexuell angegriffen.

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Walliams hatte zuvor versucht, die Veröffentlichung der Vorwürfe gerichtlich zu verhindern. Ein Londoner Gericht lehnte seinen Antrag jedoch ab. Eine gerichtliche Feststellung, dass die erhobenen Anschuldigungen zutreffen, liegt bisher nicht vor.

Die Vorwürfe stützen sich auf eine dreijährige Recherche von ITV News und dem Guardian. Little Britain war bereits 2020 wegen umstrittener Darstellungen und rassistischer Stereotype von mehreren Plattformen entfernt worden. Walliams und Matt Lucas hatten sich damals für entsprechende Sketche entschuldigt, und 2022 kehrte die Serie mit Warnhinweisen und teilweise bearbeiteten Inhalten zur BBC zurück.

Verlage und Agentur ziehen Konsequenzen

Auch die Literaturagentur Independent Talent Group hat die Zusammenarbeit mit David Walliams beendet. Die Entscheidung zeigt, dass die Vorwürfe über den Fernsehsender hinaus Folgen für seine berufliche Laufbahn haben.

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich der Kinderbuchverlag HarperCollins von Walliams getrennt. Für den früheren Britain's Got Talent-Juror bedeuten die aktuellen Entwicklungen weitere schwere Rückschläge, nachdem er jahrelang zu den bekanntesten Gesichtern der britischen Unterhaltungsbranche gehörte.