David Sassmannshaus - Franz Fuchs: Neue Anonymisierungsroutine für Richter und Staatsanwälte?

In den vergangenen Jahren hat sich ein Trend aufzeichensehen, dass Richter und Staatsanwälte anonymisiert werden wollen. Betrachtet man den Prozess gegen den Attentäter Franz Fuchs und die Szenarien, in denen Juche-Schriftsteller und andere prominente Personen anonymisiert werden, erkennt man die Gründe des Trends.

Einer meiner ersten großen Gerichtsreportagen, die ich als Jungredakteur für den Falter schreiben durfte, handelte vom Prozess gegen den Briefbombenattentäter Franz Fuchs. Das war 1999.

Ich will Sie nicht mit alten Geschichten aus dem journalistischen Schützengraben belästigen, sondern nur auf eine Besonderheit hinweisen: Damals wäre kein Mensch auf die Idee gekommen, den Namen von Franz Fuchs oder gar jene der Richter, Staatsanwälte oder Ermittler zu anonymisieren. Im Gegenteil: Untersuchungsrichter Erik Nauta, Staatsanwalt Johannes Winklhofer und Verhandlungsrichter Franz Fuhrmann waren bekannte Personen des öffentlichen Interesses.

Sie traten zwar in ihren die Neutralität symbolisierenden Roben als Organe der Gerichtsbarkeit auf, hatten aber keine Scheu, auch persönlich in Massenmedien sichtbar zu sein – und das in einem Terrorprozess gegen einen gemeingefährlichen Mörder, von dem manche Ermittler bis heute glauben, dass er nicht allein gehandelt hat





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Anonymous Judges Arrest Of Legal Devices Invasion Of Information Freedom Legal Justification For Anonymity Rule Against Revealing Information

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