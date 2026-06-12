David Hockney ist tot: Einflussreicher Künstler der Gegenwart gestorben

Der britische Künstler David Hockney ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Er war ein einflussreicher Vertreter der zeitgenössischen Kunst und wurde in den 1960er-Jahren mit seinen in Kalifornien gemalten Pool-Bildern weltberühmt.

Der britische Künstler David Hockney ist im Alter von 88 Jahren in seiner Londoner Wohnung gestorben. Er war ein einflussreicher Vertreter der zeitgenössischen Kunst und wurde in den 1960er-Jahren mit seinen in Kalifornien gemalten Pool-Bilder n weltberühmt.

Hockney gehörte zu den bekanntesten Künstlern der Gegenwart und seine Werke wurden regelmäßig in großen Ausstellungen gezeigt. So kamen 2017 fast eine halbe Million Menschen in die Londoner Tate Britain, um seine Werke zu sehen. Seine Bilder sind oft leuchtend farbig und zeigen typischerweise den Genuss, die Freiheit und die Natur. Hockney galt auch als hedonistischer Maler, der gern die schönen Dinge des Lebens zeigt.

Er bevorzugt Porträts und malte oft Menschen aus seinem Umfeld. Einige seiner bekanntesten Werke sind 'A Bigger Splash' und 'Porträt eines Künstlers (Pool mit zwei Figuren)', das 2018 für 90,3 Millionen US-Dollar versteigert wurde. Dieser Preis ist der höchste, den ein lebender Künstler für ein Werk erzielte. Hockney wurde auch für seine Arbeit an der Wiener Staatsoper geehrt, wo er den Eisernen Vorhang gestaltete.

Sein umfangreiches Gesamtwerk ist in dem Bildband 'David Hockney: A Bigger Book' zu sehen, der 500 Seiten im Großformat enthält. Fans konnten sich das Buch, das von Hockney signiert wurde, für umgerechnet knapp 5200 Euro kaufen. Hockney war auch mit dem Order of Merit geehrt worden und hatte zahlreiche Auszeichnungen erhalten





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

David Hockney Kunst Pool-Bilder Tate Britain Order Of Merit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nach 25 Jahren: Rap-Legenden sorgen für Mega-ComebackJay-Z und Eminem sind nach 25 Jahren erstmals wieder gemeinsam auf einem Song zu hören – und sorgen damit für eine echte Rap-Sensation.

Read more »

US-Schauspieler Anthony Guidera im Alter von 65 Jahren gestorbenDer US-Schauspieler Anthony Guidera, bekannt aus Filmen wie "Der Pate III" und "Species", ist im Alter von 65 Jahren verstorben. Nach einem Herzstillstand wurde er drei Wochen künstlich beatmet, bevor lebenserhaltende Maßnahmen nach seinem Wunsch eingestellt wurden. Die Ursache des Zusammenbruchs ist noch unklar.

Read more »

Nach 50 Jahren: Berger Schinken schließt Wiener FilialeSeit 1976 war der Standort am Rennweg die einzige Wiener Filiale von Berger Schinken. Jetzt ist Schluss: Das Traditionsunternehmen zieht sich vorerst aus der Bundeshauptstadt zurück.

Read more »

– Mann zu acht Jahren Haft verurteiltCyber-Grooming: 47-Jähriger in Wien zu acht Jahren Haft verurteilt. Urteil nicht rechtskräftig. Ermittlungen und Details zum schweren Missbrauch.

Read more »