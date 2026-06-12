David Hockney ist gestorben

Der britische Maler David Hockney ist am Donnerstag in London mit 88 Jahren gestorben. Er wird als einer der einflussreichsten Maler seiner Zeit gefeiert.

David Hockney ist am Donnerstag in London mit 88 Jahren gestorben. Er wird als einer der einflussreichsten Maler seiner Zeit gefeiert, als Pop-Art -Künstler, vor allem als britischer Pop Art Künstler, eng mitbefreundet, der sich später auch der Landschaft widmete, der immer technologieaffin war, ja zuletzt sogar auf I-Pads malte - und, natürlich, der, als einer der teuersten Maler unserer Zeit galt.

Rekordpreis: 90,3 Millionen Dollar bei einer Auktion 2018, natürlich für eines seiner Pool-Bilder, in diesem Fall mit dem damaligen Liebhaber Peter Schlesinger am Rande stehend. 2025 konnte man Hockneys ganzes immer knallbuntes Werk in der bisher größten Retrospektive auf ihn in Paris, in der Fondation Louis Vuitton, durchschreiten. 2022 ließ das BA Kunstforum in Wien ein bisschen in seine Abgründe blicken und zeigte seine teils ziemlich boshaften Porträts, etwa seiner Eltern. Doch lenken all diese Labels, all dieser Druck, auf ein Gesamtes zu blicken, am Ende nur davon ab, was Hockney wirklich geschaffen hat.

Er war kein Revolutionär der Kunst. Aber er vermochte nicht minder Bedeutendes, nämlich der Kunst etwas hinzuzufügen, das man, im wahrsten Sinn, ikonisch nennen kann: Denn was sind seine Pool-Bilder denn anderes als Andachtsbilder eines neuen, eines freien, eines hedonistischen Lebensgefühls, das sich seit den Sechzigerjahren verselbstständigt, ideologisch befreit hat. Bilder wie Hockneys Pools sind Gefäße unserer Träume, so unterschiedlich sie auch sein mögen. Wie er das schaffte?

Die Zeitlosigkeit ist ein Hinweis. Denn was ist große Kunst am Ende denn anderes als Memento Mori? Und genau das ist auch "A Bigger Splash". Festgehalten für die Ewigkeit ist hier nur ein Hauch, ein Moment, der einen winzigen Augenblick nur dauert.

Das Wasser, das in die Höhe spritzt. Die Schönheit, die ihr Verschwinden anzeigt wie beinhaltet. Hockney wusste genau, wie bedeutsam das intensive Leben im Moment ist.

"Ich denke, ich bin gierig", sagte er einmal. "Nicht gierig auf Geld, sondern gierig auf ein aufregendes Leben (…) Ich habe vor, es aufregend zu erhalten bis zu dem Tag, an dem ich umfalle. " Möge er das geschafft haben





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