David Attenborough: Ein Jahrhundert der Naturforschung und des Umweltschutzes

Zum 100. Geburtstag von David Attenborough blicken wir auf das Leben des britischen Naturforschers, Tierfilmers und Autors zurück, der mit seinen Dokumentationen die Welt der Natur in die Wohnzimmer brachte und zum mahnenden Zeugen des Klimawandels wurde.

Nicht viele Menschen erreichen das Alter von 100 Jahren. Noch weniger können auf ein so außergewöhnliches Leben zurückblicken wie David Attenborough . Der britische Naturforscher, Tierfilmer und Autor bezeichnet sein Leben als äußerst außergewöhnlich, geprägt von der Erforschung der wildesten Orte der Erde.

Doch in diesen 100 Jahren hat sich die Welt dramatisch verändert, und Attenborough wurde zu einer mahnenden Stimme für den Umweltschutz. Die BBC würdigte seinen 100. Geburtstag am 8. Mai mit den Worten: „Sir Davids Karriere führte ihn um die ganze Welt und brachte uns die entlegensten Wunder der Natur näher.

“ Doch alles begann in Leicester, in den englischen Midlands, wo ein junger Attenborough auf seinem Fahrrad die Umgebung erkundete und an einer Felswand ein Fossil entdeckte. „Der Moment, als der Stein zerbrach und eine Muschel freigab, die 200 Millionen Jahre lang kein Sonnenlicht gesehen hatte, erschien mir damals – und auch heute noch – wie ein magischer Moment“, erinnerte sich Attenborough in einem BBC-Interview. Seit über 70 Jahren bringt Attenborough die Naturwelt auch Kindern nahe.

Als Vater von Robert und Susan, die er mit seiner verstorbenen Frau Jane hatte, reiste er mehrfach an die Enden der Erde – von der Arktis bis zur Antarktis. Im Laufe seines Lebens wurde er zum Zeugen des Klimawandels und zu einer prominenten Stimme im Kampf gegen die Klimakrise. Für sein Engagement erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Ritterorden. Attenborough ist die einzige Person, die in allen Kategorien die bedeutendsten nationalen Filmpreise Großbritanniens (BAFTA) gewonnen hat.

Mehr als 50 Tier- und Pflanzenarten sind nach ihm benannt, darunter die millimetergroße australische Koboldspinne. Bevor Attenborough in die weite Welt aufbrach, studierte er Geologie und Zoologie am Clare College der Universität Cambridge. Nach seinem Abschluss trat er in die Royal Navy ein, verließ sie aber bald wieder. Eine kurze Anstellung als Lektor für naturwissenschaftliche Kindersachbücher endete ebenfalls früh. 1952 kam er zur BBC, zunächst als Produzent.

Man hielt seine Zähne für zu groß, um vor der Kamera aufzutreten. Erst 1953 sprang er als Moderator in der Kindersendung „Animal Disguises“ ein. Ein Jahr später startete seine Karriere mit der Sendung „Zoo Quest“, in der er in exotische Länder reiste, um Tiere für den Londoner Zoo mitzubringen. In über 70 Jahren bei der BBC gestaltete er unzählige Sendungen, ohne jemals Karriereinteressen zu verfolgen.

Er lehnte sogar eine Position als BBC-Chef ab, um weiterhin auf Entdeckungsreisen gehen zu können. Seine Dokumentationen führten ihn von den Tiefen der Ozeane bis zu den Gipfeln der höchsten Berge. Sein Opus magnum „Life on Earth“ gilt als Meilenstein der Naturdokumentation. Anlässlich seines 100.

Geburtstags reflektierten Weggefährten und Prominente über seinen Einfluss. Attenborough revolutionierte das Genre der Naturdokumentation mit seinen preisgekrönten TV-Serien und Filmen für BBC und Netflix. Er vermochte es, komplexe wissenschaftliche Prinzipien in die Populärkultur zu integrieren und sein Publikum mit einfacher Sprache zu fesseln. Sein Werk ist geprägt von einer tiefen Wertschätzung für das Leben, die Natur und ihre Zerbrechlichkeit





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